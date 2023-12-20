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孕婦服泰諾止痛藥有風險？ 科學證據不足 法官撤銷400起控訴

編譯尤寶琪／綜合19日電
針對孕婦服用止痛藥泰諾會提高新生兒自閉症和過動症風險告訴案，因原告未能提供科學證據，法官裁定撤銷超過400宗訴訟。（美聯社）
針對孕婦服用止痛藥泰諾會提高新生兒自閉症和過動症風險告訴案，因原告未能提供科學證據，法官裁定撤銷超過400宗訴訟。（美聯社）

針對孕婦服用止痛藥泰諾(Tylenol)會提高新生兒自閉症和過動症風險告訴案，法官聽取專家作證後在18日晚裁定，原告未能提供支持他們論點的科學證據，因此宣布撤銷超過400宗針對消費者健康公司Kenvue的訴訟。

地區法官科特(Denise Cote)18日在曼哈頓聯邦法庭做出裁決，意味著針對這款知名止痛藥品的約500起集體侵權訴訟案，將就此畫下句點，除非原告在上訴中成功翻案。

根據法官科特長達148頁的裁決書，原告所推薦五名專家證人，都沒能提供支持他們論點的合理科學方法，證明泰諾中的「乙醯胺酚」(acetaminophen)成分，可能導致「自閉症類群障礙」(Autistic Spectrum Disorder)和「注意力不足過動症」(Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD)。

「反之，原告專家採用的非結構性作法，選擇只呈現對自己有利的證據，允許以結果為導向的分析，並掩蓋了基礎數據中的複雜性、不一致和弱點，」法官科特寫到。

Kenvue在8月從嬌生公司(Johnson & Johnson)分拆出來獨立上市，旗下擁有大量廣為人知的品牌，如創可貼(Band-Aid)、泰諾(Tylenol)、李施德霖(Listerine)、露得清(Neutrogena)、艾維諾(Aveeno)和嬌生同名嬰兒爽身粉；Kenvue在聲明中表示，將根據裁撤回所有案件；Kenvue股價在裁決出爐後於19日上漲了約4%。

「這些訴訟對歷史上研究最多的藥物之一的安全性造成了混亂，」Kenvue指出，「乙醯胺酚是醫師針對發燒或感到疼痛的孕婦，會使用的第一線治療選擇；科學證明若不治療發燒或疼痛等症狀，可能會對母親和嬰兒健康造成嚴重後果。」

原告律師未對此結果做出評論；此訴訟同時也針對CVS、Walgreen和沃爾瑪(Walmart )等，銷售自製泰諾類藥物的零售商；CVS和Walgreen拒絕發表評論，沃爾瑪也未回應評論請求。

嬌生 沃爾瑪 曼哈頓

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