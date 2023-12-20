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美人口成長緩慢 今年估增0.5% 凸顯移民重要性

記者胡玉立／綜合報導

人口普查局19日發布最新數據指出，新冠疫情對出生、死亡和移民的影響持續減弱，今年美國人口估計增加0.5%，全國人口增至3億3490萬人，要比去年增加160萬人。人口成長緩慢，凸顯了移民對美國人口成長扮演的角色。

這項數據呈現了截至6月30日為期一年的增長，比例與上一年相似；上年人口增加0.4%。在疫情爆發前的十年內，美國人口平均每年增加210萬人；新資料顯示，南部人口成長1.1%，西部和中西部各成長0.2%，東北部人口下降約0.1%。南部新增140萬居民，占今年全國人口成長87%。

人口緩慢成長，反映出美國死亡率上升和創紀錄低出生率的綜合影響；儘管死亡率已從疫情高點下降，但仍然高於疫情前水平。

出生人數高出死亡人數，一直是人口成長的主要來源；過去這一年的出生人數比死亡人數高出約50萬4000人。截至2014年，出生數曾比死亡數高出140萬人。

在人口成長緩慢之際，移民對美國人口成長扮演的角色相對凸顯；普查局表示，今年進出美國的淨移民人數從去年約100萬人增至110萬人，占總成長的70%，高於十年前的約40%。

布魯金斯研究院(Brookings Institution)和密西根大學人口統計學家佛雷(William Frey)表示，移民人數不斷增加，有助抵消人口成長放緩的影響。政府估計，疫情期間一度放緩的移民數量，已經反彈。

但美國與其他部分國家一樣，隨著生育率和死亡率下降，未來幾年將出現人口老化。佛雷說：「這場疫情加劇了以前存在的模式。」

人口普查估計包含除了短期遊客以外居住在美國的所有人，但無證移民人數很難確定。這些估計是基於出生和死亡證明、國稅局和醫療保險紀錄及美國社區調查得出。普查結果被用於分配聯邦資金到基準民調和疾病發生率等各方面。

人口普查局11月曾預測，至少在2080年之前，美國人口將持續緩慢增長；這項估計與聯合國估計相符，許多已開發國家人口，包括日本、義大利和德國在內，已開始減少；預計未來十年將有更多國家人口達到頂峰，其中包括西班牙和波蘭在內。

移民 疫情 人口普查

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