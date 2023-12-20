「歡迎大軍」新制度 5人以上社團 可贊助難民來美

白宮推出新的難民贊助計畫，可由贊助團體出錢讓難民家屬來美國團聚。照片中的波爾（左二）是南蘇丹的難民，20年前到美國定居，他打算透過這個計畫把家人接到美國團聚。（路透）

美國的難民制度大翻修；白宮19日宣布新的難民政策，允許美國公民或永久居民五人以上即可自組社團，贊助符合條件的個人或家庭來美定居；路透報導，「選擇」難民的新辦法將取代由聯合國 和國務院 認定的現行辦法。

路透報導，翻修的目的是要讓更多人得以家庭團聚，也讓更多平民百姓加入幫忙新移民定居美國的行列。

新辦法定名為「歡迎大軍」(Welcome Corps)，社團提名的難民人選仍須經過資格與背景審核，預計很多難民的親戚、宗教團體、同性戀者組織、退伍軍人會樂於贊助。

接受贊助難民 人數破萬

拜登 政府訂定了2014會計年度接納12.5萬難民的目標，其中1萬名透過上述五人以上社團贊助，最後得以來到美國，展開新的人生。

美國法律規定，從境外申請的人才能取得難民身分；已經入境美國的人，則另有「庇護」制度，供申請人申請庇護。

目前的難民都經過審核，也合法入境，共和黨內不少人希望嚴加限制難民人數。投入明年總統大選的川普在任時，就大幅減少難民入境人數，到各地拉票時也在喊，若重返白宮，一定嚴限移民與難民。

國務院副助理國務卿沙拉‧克若斯(Sarah Cross)說，美國人民都希望幫助難民，新的贊助辦法會讓他們更容易達成目的。她說，「本辦法充分利用民間社會的巨大能量與善意，幫助各地難民安全、有序、合法抵美，獲得他們所需的支援，這種辦法，無論誰來執政，都很有吸引力。」

計畫初始 政府分配難民

拜登政府於2023年1月首次啟動私人贊助計畫，但這些難民是被分配給贊助者而不是由贊助者來選擇。路透報導，國務院官員表示，迄今只有85名難民透過該計畫入境，遠低於2023年5000人的目標。

現年45歲、20多年前以蘇丹難民身分來到美國的波爾(Mangok Bol)打算運用這項新辦法，替姪兒姪女們申請來美。當年逃離內戰，2001年入境美國的波爾，不但上了大學，還拿到碩士學位，現在是麻州布蘭岱斯大學的行政主管。

拜登政府2023年1月啟動私人贊助移民辦法，第一批已於6月抵美；國務院說，非經聯合國和國務院挑選入境的難民，迄今有85名。19日公布的新辦法，仍規定適用者必須是9月30日前在聯合國登記有案的難民，以防有人擅自離家，以為有人贊助就能到美國。 白宮推出新的難民贊助計畫，可由贊助團體出錢讓難民家屬來美國團聚。照片中的波爾（右一 ）是南蘇丹的難民，20年前到美國定居，他打算透過這個計畫把家人接到美國團聚。（路透）

來源：U.S. Department of State