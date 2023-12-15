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MLB／加盟道奇記者會 帥氣披17號球衣 大谷：我想要世界大賽冠軍

編譯陳韻涵、記者蘇志畬／綜合14日電
大谷翔平(中)正式加盟道奇隊，穿上17號球衣。(美聯社)
大谷翔平(中)正式加盟道奇隊，穿上17號球衣。(美聯社)

美國職業棒球大聯盟(MLB)洛杉磯道奇隊(The Dodgers)14日晚在道奇體育場舉行記者會，宣布日籍「二刀流」球星大谷翔平(Shohei Ohtani)正式加盟，穿上道奇隊17號球衣。大谷與道奇簽訂創紀錄的10年7億元合約，他透露選擇道奇的原因是：「全隊上下都想贏球」，且「我想要世界大賽冠軍」。

大谷在記者會上，透過翻譯水原一平(Ippei Mizuhara)說：「我迫不及待加入道奇，他們與我有著相同的熱情。他們有關於勝利的願景和歷史，而我也共享這樣的價值觀，所以我迫不及待加入這支球隊。」

大谷與道奇簽約，象徵棒球史上最受矚目的自由球員塵埃落定。

大谷翔平正式加盟道奇隊。(美聯社)
大谷翔平正式加盟道奇隊。(美聯社)

球團棒球營運總裁弗里曼(Andrew Friedman)形容，大谷是「史上最有才華的球員」。

大谷在加盟儀式上先感謝天使球團(LA Angels)的照顧，也期待未來在道奇隊的發展。

大谷翔平正式加盟道奇隊，穿上17號球衣。(美聯社)
大谷翔平正式加盟道奇隊，穿上17號球衣。(美聯社)

大谷拒絕透露曾與哪些球團交涉。至於最終為何選擇道奇，他說：「選擇道奇隊的原因不只一個，而綜合考量許多因素，大家都是很好的隊伍，但我必須做出抉擇。」

他坦言，選擇道奇隊的主因就是贏球，「在與道奇隊會面時，他們說，回顧過去十年，年年都有打進季後賽，雖有不少失敗，但也拿下一座世界大賽冠軍，我聽到這邊就知道他們有多在意贏球，這也是我的目標」。

大谷提及，合約長達十年，不確定自己能打多久，「所以優先目標一定是贏球，這也是我選擇這支球隊的原因之一」。

大谷過去一直以成為世界最好球員為目標，對此他說：「我想要世界大賽冠軍，我希望大家回顧世界大賽時，自己能成為奪冠隊伍中的重要一分子。」

29歲大谷是難得的雙打明星，能投能打；兩度榮獲美國聯盟最有價值球員獎(AL MVP)的大谷打擊率為0.274，擊出171支全壘打、437分打點和86次盜壘，戰績為39勝19負，防禦率為3.01，在481又三分之二局中有608次三振。

MLB統計每位球員的資料網站「Baseball Reference」顯示，大谷的勝場貢獻值(WAR)為34.7場。

道奇記者會是大谷自8月9日以來，首次接受媒體採訪，而大谷在他與道奇的首場記者會上，迴避關於他是否二度接受手肘韌帶置換手術(Tommy John surgery，俗稱湯米約翰手術)的提問。

大谷夏季時投球受傷，9月19日接受道奇隊醫艾爾崔克(Neal ElAttrache)開刀治療，這表示他2025年前無法回到投手丘。

2018年10月1日，艾爾崔克也曾主刀大谷的第一次湯米約翰手術。

大谷在記者會上表示，「我顯然不是醫學專家，這是一個過程」、「或許可以和我的醫師談論此事」。

道奇隊14日在道奇體育場舉行記者會，宣布大谷翔平正式加盟。(美聯社)
道奇隊14日在道奇體育場舉行記者會，宣布大谷翔平正式加盟。(美聯社)

道奇 世界大賽 MLB

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