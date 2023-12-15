孕婦害喜嘔吐 單一荷爾蒙造成 新研究有助新療法

研究發現，懷孕頭三個月常見的惡心與嘔吐，與單一荷爾蒙有關。(本報資料照片)

研究發現，懷孕頭三個月常見的惡心與嘔吐，主要是單一荷爾蒙造成的。此一發現或許有助找到更佳療法，幫助情況嚴重的孕婦與胎兒度過難關。

「自然」(Nature)期刊13日刊載的研究報告說，懷孕前或懷孕期間，孕婦血液裡GDF1 5荷爾蒙含量，是孕婦惡心與嘔吐厲不厲害的關鍵。

懷孕前三個月，超過三分之二孕婦會害喜；約2%在懷孕期間，會因妊娠劇吐症(hyperemesis gravidarum)而住院，因為狂吐導致營養不良、體重減輕、脫水，升高了早產、妊娠毒血症(子癇前症)及血液凝塊的風險，對孕婦和胎兒構成威脅。

專家說，害喜太常見了，醫生時常會忽視過度嘔吐現象，以為是孕婦的心理作祟，不必太認真。近年來，懷孕過的名媛如凱特 ‧米德爾頓(Kate Middleton)和艾米‧舒默(Amy Schumer)公開大談個人經驗，也無助科學界去研究何故。

本報告作者、南加大 醫學院基因科學家瑪莉娜‧費哲(Marlena Fejzo)說，「我研究這問題已20年了，卻仍不乏女性因此死亡或處理不當的報導。」她自己是過來人，1999年懷第二胎時，吐到不能吃、不能喝，體重快速下降，體力弱到站不起來，更走不動。醫生卻不以為意，說她誇大症狀，只為博取注意。最後，她被送醫，懷孕15周，還是流產了。

她要求國家衛生研究院撥款讓她研究妊娠劇吐症，遭拒。她不怕打擊，說服基因檢測公司23andMe，在客戶調查問卷中，增列有關孕婦狂吐的問題。2018年，她發表報告，說嚴重害喜的孕婦，通常具有GDF15荷爾蒙的變種基因。

人體受感染時，會釋出GDF15荷爾蒙，受體集中在腦部專門負責害喜的部位。

費哲和英國劍橋大學的研究夥伴測量孕婦血液中的GDF15荷爾蒙含量，結果發現，患有妊娠劇吐症的孕婦，血液裡的GDF15含量，比無此症狀的女性高得多，可是其效應端看孕婦的敏感度和懷孕前的含量而定。譬如，斯里蘭卡某些婦女患有罕見的、會讓GDF15含量超高的血液失調症，懷孕時卻不常惡心或嘔吐。