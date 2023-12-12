特檢史密斯請求大法官 裁示川普不得享起訴豁免權
特別檢察官史密斯(Jack Smith)11日極不尋常地繞過上訴法院，直接向最高法院請求裁示前總統川普是否享有起訴豁免權，且需盡快裁決，切斷川普任何再將審判延誤到明年總統大選後的可能途徑，務必使審判保持在軌道上。
紐約時報報導，史密斯11日晚間向最高院提出請求，文件中問道：「此案凸顯了民主的一個核心基本問題：前總統在任期間所犯罪行、以及在刑事訴訟開始前被彈劾但未定罪時，是否受到憲法保護而絕對免受聯邦起訴？」
法官們短短數小時後便批准史密斯最初請求，將加快考慮是否審理此案，並命令川普律師在20日前提出史密斯審查請願書的答覆。
川普先前表示在干預大選一案中他享有絕對豁免權，因為當時他還在任；主審法官裘特康(Tanya Chutkan)則駁斥此說法，在兩周前的裁決中譴責他「篡奪政府權力」的企圖，並表示憲法或美國歷史上沒有任何支持「前總統不應受到聯邦刑法約束」的主張。
川普就這項裁決向哥倫比亞特區巡迴上訴法院提出上訴，且要求裘特康凍結干預大選案直到上訴解決為止。這導致刑事審判暫停，該訴訟定於3月4日於華盛頓聯邦地方法院開庭，屆時川普若贏得總統職位，可以下令撤銷指控。
史密斯稱這是非同尋常的案例，但也承認只有豁免問題的上訴解決後，才能裁決干預大選案，所以才請求最高院先裁示此癥結，並要求法院動用罕見程序「判決前調卷」(certiorari before judgment)來繞過上訴法院。
史密斯亦指出最高院1982年時認為前總統享有一些特殊保護，至少在民事訴訟中是如此，且司法部長期以來一直認為現任總統不能被起訴。「但這些原則不能擴展到被告(一位前總統)所聲稱的絕對免於刑事責任，無論是權力分立或彈劾程序中他被無罪釋放，都沒有使他脫離聯邦刑法的管轄範圍，他與其他公民一樣應對罪行負責。」
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