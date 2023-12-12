特檢史密斯請求大法官 裁示川普不得享起訴豁免權

特檢官史密斯11日突發奇兵，繞過聯邦上訴法院，直接遞狀大法官， 要求速速裁定前總統評是否有享有總統豁免權，不受國會暴動案審理，避免拖到2024選後才審川普。(路透)

特別檢察官史密斯(Jack Smith)11日極不尋常地繞過上訴法院，直接向最高法院請求裁示前總統川普 是否享有起訴豁免權，且需盡快裁決，切斷川普任何再將審判延誤到明年總統大選後的可能途徑，務必使審判保持在軌道上。

紐約時報報導，史密斯11日晚間向最高院 提出請求，文件中問道：「此案凸顯了民主的一個核心基本問題：前總統在任期間所犯罪行、以及在刑事訴訟開始前被彈劾 但未定罪時，是否受到憲法保護而絕對免受聯邦起訴？」

法官們短短數小時後便批准史密斯最初請求，將加快考慮是否審理此案，並命令川普律師在20日前提出史密斯審查請願書的答覆。

川普先前表示在干預大選一案中他享有絕對豁免權，因為當時他還在任；主審法官裘特康(Tanya Chutkan)則駁斥此說法，在兩周前的裁決中譴責他「篡奪政府權力」的企圖，並表示憲法或美國歷史上沒有任何支持「前總統不應受到聯邦刑法約束」的主張。

川普就這項裁決向哥倫比亞特區巡迴上訴法院提出上訴，且要求裘特康凍結干預大選案直到上訴解決為止。這導致刑事審判暫停，該訴訟定於3月4日於華盛頓聯邦地方法院開庭，屆時川普若贏得總統職位，可以下令撤銷指控。

史密斯稱這是非同尋常的案例，但也承認只有豁免問題的上訴解決後，才能裁決干預大選案，所以才請求最高院先裁示此癥結，並要求法院動用罕見程序「判決前調卷」(certiorari before judgment)來繞過上訴法院。