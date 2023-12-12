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香港電影「燈火闌珊」被奧斯卡撤資格 傳因利益衝突

記者黃保慧／綜合報導
張艾嘉主演電影「燈火闌珊」原本代表香港角逐第96屆奧斯卡最佳國際影片獎。(Orchid Tree Media提供)
張艾嘉主演電影「燈火闌珊」原本代表香港角逐第96屆奧斯卡最佳國際影片獎。(Orchid Tree Media提供)

第96屆奧斯卡頒獎禮將於明年3月10日舉行，由張艾嘉﹑任達華﹑周漢寧和蔡思韵合演的電影「燈火闌珊」，原先代表香港角逐「最佳國際影片」獎項，不過11日卻傳出該片被取消資格，「香港電影製片家協會」已發聲明證實，對未能參賽表示可惜與遺憾。據香港媒體報導，被取消資格的原因，傳投票推薦時出現涉利益衝突。

「香港電影製片家協會」在聲明稿表示，「致 燈火闌珊有限公司：本會經過新一屆遴選委員會在公平公正，根據以往一直既定的程序，選出『燈火闌珊』代表香港參加『第96屆奧斯卡最佳國際影片』參賽，但最近不幸獲取奧斯卡通知，『燈火闌珊』未能代表香港參賽，主要原因，本會仍在了解中。 查『燈火闌珊』經大部分遴選委員選出代表香港參賽，眾望所歸，今次未能參賽，實屬可惜，事件非常罕見及令人十分遺憾。」

「燈火闌珊」臉書粉絲專也轉發公文，「本劇組今早收到『香港電影製片家協會』通知：『燈火闌珊』未能成功晉身『奧斯卡最佳國際影片』的候選名單之中，原因未明。劇組深感可惜之餘，也靜候協會和奧斯卡方面進一步說明。多謝各方關注。」

根據「香港01」報導，每年代表香港出戰奧斯卡「最佳國際影片」的影片，均由「最佳外語片香港區評審委員會」投票選出參賽影片。今年因奧斯卡改採新制，「香港電影製片家協會」新組成委員會，成員包括製片人、導演、演員等。今年一位成員正巧是「燈火闌珊」的演員，他投給「燈火闌珊」一票，因此遭奧斯卡取消參賽資格。

奧斯卡最佳國際影片獎項，台灣推派「關於我和鬼變成家人的那件事」一片，中國推派「流浪地球2」，中港台獨缺香港，而目前除了香港，古巴、吉爾吉斯和塔吉克所推派的電影，均被裁定不符合資格。

「燈火闌珊」由新導演曾憲寧執導，描述由張艾嘉飾演的女性，完成亡夫的遺願，重製遭拆除霓虹燈招牌，照亮家庭與城市的故事。「燈火闌珊」片名出自宋朝辛棄疾的詞；張艾嘉因主演此片，去年獲得金馬獎最佳女主角獎項。

張艾嘉以「燈火闌珊」再拿金馬影后。(金馬獎執委會提供)
張艾嘉以「燈火闌珊」再拿金馬影后。(金馬獎執委會提供)

香港 奧斯卡 張艾嘉

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