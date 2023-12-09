UNLV槍擊案 67歲失業教授攜「報復清單」犯案

警方說，槍手波利托攜帶大量子彈到UNLV校園，並準備了目標名單。圖為他用來行凶的手槍。(美聯社)

拜登 總統8日赴拉斯維加斯悼念拉斯維加斯內華達大學(UNLV)6日槍擊 案的三名遇難者並慰問家屬。拜呼籲國會立法禁止攻擊型武器，通過旨在減少槍枝暴力的其他法律。他說，槍擊案並不是正常的，「我們不能讓它變成常態」。

拜登與校長及學生會幹部見面，表達慰問之意。這起校園槍擊案槍手是被趕抵現場的員警開槍擊斃。拜登表示，對於冒著個人生命危險趕抵槍擊現場的執法機關人員表示由衷感謝，「你們救了很多人命」。

拜登說，2017年發生於拉斯維加斯的大規模槍擊案，到現在讓許多人餘悸猶存。2017年10月，曼德雷灣酒店及賭場(Mandalay Bay Casino)發生大規模槍擊屠殺，60人死亡，數百人受傷，成為美國近代史上死傷最慘重的槍擊事件。

拜登在演說中說：「鄉親們，我們要聰明一點。光是今年裡，美國已經發生600多件大規模槍擊案，還有每天發生但沒有登上全國新聞版的槍枝暴力事件。這並不是正常的，我們不能讓它變成常態。」他說，美國人民需要國會拿出行動，通過適用於全國、針對可疑人物提出警示的「紅旗法」(red flag laws)、購槍者一律必須接受背景調查等。

警方說，槍手波利托攜帶大量子彈到UNLV校園，並準備了目標名單。圖為裝滿子彈的彈匣。(美聯社)

拉斯維加斯警方指出，槍手為67歲男子波利托(Anthony Polito)。波利托被擊斃後，警方發現他為去年合法購得的9毫米手槍帶了9個彈匣，還有一份打算報復的拉斯維加斯內華達大學人員清單，但三名死者都不在名單上。

拉斯維加斯內華達大學校長惠特菲爾德(Keith Whitfield)8日宣布，槍擊事件對全校師生造成身心創傷，因此學生今年不必再回到校園上課，原訂下周舉行的期末考宣布取消，教職員工在年底之前改為遠距上班。

羅斯曼健康大學(Roseman University of Health Sciences)說，波利托2018年至2022年6月間在碩士班教兩堂企業管理課，但後來沒有續聘。