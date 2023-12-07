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南佛州大學博士生投毒鄰居 被遞解回中國 法院仍通緝

編譯潘勛／綜合6日電
南佛州大學化學系博士生李旭明涉嫌在鄰居門口放毒，已被遞解回中國。(Hillsborough County Sheriff's Office官網)
南佛州大學化學系博士生李旭明涉嫌在鄰居門口放毒，已被遞解回中國。(Hillsborough County Sheriff's Office官網)

佛州大學化學系華裔博士生李旭明(Xuming Li)因今年稍早往前住所樓上鄰居家注射有毒物質，已被移民單位遞解回中國，對他的刑事指控大致撤銷；李旭明的辯護律師班特納(Adam Bantner)證實他被遞解出境；法院4日對他頒布通緝令，但唯有李重返美國才會生效。

紐約郵報(New York Post)6日報導，李旭明因噪音問題而與樓上鄰居阿布杜拉(Umar Abdullah)發生爭吵，持有毒物質往阿布杜拉家正門下方注射進去，被監視鏡頭拍到，引起關注。

這起駭人案件發生後，南佛大將李旭明開除學籍；李旭明被控數項重罪罪名，包括打人以及持有管制物質，但他否認犯罪。因李旭明已被遞解回中國，未出現在排定於4日的法院庭訊。

李旭明持學生簽證來美攻讀博士學位，向樓上鄰居家注射的化學物質就是在學校實驗室調製的。

阿布杜拉表示，自己偕孕妻2022年6月搬到李旭明家樓上公寓，一開始兩人關係還很不錯；李與妻子、兩個小孩住在阿布杜拉家正樓下，阿布杜拉的妻子生下女兒後，李還送嬰兒洋裝表示祝賀。

但李旭明開始發簡訊，向阿布杜拉抱怨他家噪音太大之後，鄰居關係轉差；李向阿布杜拉表示，希望他家晚間11點後走路腳步聲輕一點，別挪動家具，不然響聲太大，他們常睡眠中被吵醒。

來自孟加拉的科技專業人士阿布杜拉表示，收到簡訊嚇一大跳，但沒想到事情會惡化。隨著李旭明的抱怨愈來愈不客氣，阿布杜拉辦模擬測試，想了解他家的舉動有多吵人。他請物業管理人員與李旭明在李家會合用心聽，再叫妻子在公寓裡大步走、挪動家具甚至跳動，但幾乎聽不到可查知的聲響，本以為兩家人的不快能迅速消融。

但李旭明還是堅稱很吵，買了音量解讀設備，想量化噪音；幾個月後，阿布杜拉發現自己與家人開始無故碰到頭暈和嘔吐。安裝監視鏡頭後，竟拍到李由他家正門下方門縫以針筒注射化學物質進他家。李旭明很快被逮捕，阿布杜拉表示害怕李的報復，故搬離該公寓。

南佛州大學化學系博士生李旭明涉嫌在鄰居門口放毒，已被遞解回中國。(截取自FOX1...
南佛州大學化學系博士生李旭明涉嫌在鄰居門口放毒，已被遞解回中國。(截取自FOX13影片)

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