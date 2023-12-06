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憂心北韓低出生率問題 金正恩拭淚 籲女性多生育

編譯中心／綜合報導
金正恩4日出席全國母親大會時首次提及「低出生率」議題，公開鼓勵生育，並一度拭淚。（路透）
金正恩4日出席全國母親大會時首次提及「低出生率」議題，公開鼓勵生育，並一度拭淚。（路透）

南韓統一部官員表示，北韓領導人金正恩日前出席活動時首次提及「低出生率」議題，並公開鼓勵生育，並一度拭淚，推測北韓可能也正為少子化趨勢困擾。

南韓統一部官員5日向媒體表示，金正恩4日出席全國母親大會時發表演說，首次提及低出生率問題，雖然該活動過去皆鼓勵女性多生小孩，但這是金正恩首次在活動上發表演說並提及相關議題，意義更為重大。

北韓全國母親大會這是第五次舉辦，1961年舉辦第一屆大會時，時任領導人金日成曾發表談話；但第二、三屆皆缺席；2012年舉行第四次大會時，金正恩僅出席合影；這次時隔11年舉行第五屆大會，金正恩發表開幕及閉幕演說，重視程度可見一斑。

南韓官員指出，金正恩在演說強調獎勵生育對解決非社會主義問題的重要性，可能是為防止年輕世代對政府理念認同感降低，以利維持現行體制。也有分析認為，特別強調母親與女性角色的作法，可能是為金正恩愛女金朱愛（Kim Ju-ae，音譯) 繼承大權鋪路。

不過，官員也表示，以單一活動判斷為時過早，當局將持續關注相關動態。

據聯合國2022年世界人口展望報告，北韓2023年育齡女性總和生育率預估為1.79，低於維持現有人口所需的2.1。

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