我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有人在家發射信號槍…維州阿靈頓郡房子猛烈爆炸

華州溫哥華市槍案5死 兇手槍殺妻女等人後自殺

打擊芬太尼 財政部設專案組 葉倫將赴墨西哥尋求合作

記者顏伶如／綜合報導
圖為在聯邦海關在芝加哥國際機場截獲的芬太尼毒品。(路透)
圖為在聯邦海關在芝加哥國際機場截獲的芬太尼毒品。(路透)

舊金山「拜習會」共識之一就是美國與中國將聯手加強查緝芬太尼，遏止芬太尼原料流入美國。財政部4日宣布已成立新的專案小組，成員來自財政部內多個單位，中方則答應分享犯罪資料庫。

財政部長葉倫(Janet Yellen)本周將前往墨西哥，針對打擊非法芬太尼販運尋求與墨西哥合作。

美聯社報導，葉倫將在墨西哥市與墨國官員、當地私人企業領袖見面，商討如何阻斷芬太尼販賣資金以及透過她所稱呼的「友岸外包」(friendshoring)提高供應鏈效率。切斷芬太尼販運銀根就是葉倫此行的重點目標。

財政部長葉倫將赴墨西哥，與墨國政府協調打擊芬太尼毒品流入美國的合作事宜。(美聯社...
財政部長葉倫將赴墨西哥，與墨國政府協調打擊芬太尼毒品流入美國的合作事宜。(美聯社)

財政部「反芬太尼打擊小組」(Counter-Fentanyl Strike Force)4日宣布，人員與情報將來自財政部內各個單位，從主管制裁到情報部門都包括在內，還有國稅局(IRS)犯罪調查單位，將以更有效率的合作阻止芬太尼毒品流入美國。

「反芬太尼打擊小組」的成立以及葉倫的墨西哥之行，都是拜登政府在今年11月「拜習會」後擴大打擊芬太尼的行動。「拜習會」達成共識還包括，中國下令化學公司減少芬太尼製作原料對拉丁美洲的出貨，中國同時答應與美國分享全球資料庫當中有關疑似毒品走私的訊息。

拜習會11月在舊金山敲定美中合作打擊毒品芬太尼。(美聯社)
拜習會11月在舊金山敲定美中合作打擊毒品芬太尼。(美聯社)

聯邦緝毒署(DEA)指出，墨西哥與中國是芬太尼及芬太尼相關物質走私進入美國的兩大來源國家；製造芬太尼所需的化學原料，幾乎全數來自中國。

財政部「反芬太尼打擊小組」將分析販毒集團金流動向，尤其是透過加密貨幣調度資金的行動。專案小組將與地方執法機關合作，在芬太尼毒品氾濫最嚴重的地點加強查緝，利用金融機構資料追蹤毒品及人口走私。

葉倫發表聲明說：「打擊致命芬太尼流入美國各地社區是拜登總統以及財政部的優先施政項目。」她說，新成立的專案將讓財政部在打擊金融犯罪領域的無可比擬經驗得以發揮，對抗這波具有致命影響的毒品氾濫危機。

她說，財政府將動用旗下所有工具，擋下走私分子將毒品帶入美國的企圖。

財政部 毒品 墨西哥

上一則

中國走線移民增加 華男落腳阿拉巴馬：在美才活得像人

下一則

前大使涉當「古巴間諜」逾40年被捕 為時間最久的叛國行動

延伸閱讀

搖擺州穆斯林發動「棄拜」行動 怒喊抵制連任

搖擺州穆斯林發動「棄拜」行動 怒喊抵制連任
拜習會後 葉倫：雙方在台灣地位議題分歧仍大

拜習會後 葉倫：雙方在台灣地位議題分歧仍大
既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店
APEC財長年會葉倫、藍佛安簡短互動 他起身點頭致意

APEC財長年會葉倫、藍佛安簡短互動 他起身點頭致意

熱門新聞

社會安全局將於12月1日、29日發放社會安全生活補助金支票。（路透）

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2023-11-29 10:15
孟格之前接受CNBC專訪時說，他幾十年來都住在同一棟房子，他認為這樣對子女比較好。（美聯社）

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

2023-11-29 07:14
大通摩根執行長戴蒙表示中國發動對爭，有害世界，不利中國；若美國政府下令撤離在中國業務，他會照辦。(美聯社)

小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注

2023-11-29 21:17
共和黨紐約州聯邦眾議員桑托斯遭23項罪名起訴，眾院1日將表決是否驅逐。（Getty Images）

眾院投票結果出爐 正式驅逐眾議員桑托斯

2023-12-01 11:10
中國呼吸疾病疫情持續延燒。(路透)

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

2023-12-01 22:31
中國北方流行的徽漿菌（或稱支原體）肺炎，引起關注，公衛專家提醒民眾防範。（路透）

中國黴漿菌疫情延燒 未來2-3周達高峰 美歐拉警報

2023-11-29 16:02

超人氣

更多 >
這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？
4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰
不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子

不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子
周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈
住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議