打擊芬太尼 財政部設專案組 葉倫將赴墨西哥尋求合作

圖為在聯邦海關在芝加哥國際機場截獲的芬太尼毒品。(路透)

舊金山「拜習會」共識之一就是美國與中國將聯手加強查緝芬太尼，遏止芬太尼原料流入美國。財政部 4日宣布已成立新的專案小組，成員來自財政部內多個單位，中方則答應分享犯罪資料庫。

財政部長葉倫(Janet Yellen)本周將前往墨西哥 ，針對打擊非法芬太尼販運尋求與墨西哥合作。

美聯社報導，葉倫將在墨西哥市與墨國官員、當地私人企業領袖見面，商討如何阻斷芬太尼販賣資金以及透過她所稱呼的「友岸外包」(friendshoring)提高供應鏈效率。切斷芬太尼販運銀根就是葉倫此行的重點目標。

財政部長葉倫將赴墨西哥，與墨國政府協調打擊芬太尼毒品流入美國的合作事宜。(美聯社)

財政部「反芬太尼打擊小組」(Counter-Fentanyl Strike Force)4日宣布，人員與情報將來自財政部內各個單位，從主管制裁到情報部門都包括在內，還有國稅局(IRS)犯罪調查單位，將以更有效率的合作阻止芬太尼毒品 流入美國。

「反芬太尼打擊小組」的成立以及葉倫的墨西哥之行，都是拜登政府在今年11月「拜習會」後擴大打擊芬太尼的行動。「拜習會」達成共識還包括，中國下令化學公司減少芬太尼製作原料對拉丁美洲的出貨，中國同時答應與美國分享全球資料庫當中有關疑似毒品走私的訊息。

拜習會11月在舊金山敲定美中合作打擊毒品芬太尼。(美聯社)

聯邦緝毒署(DEA)指出，墨西哥與中國是芬太尼及芬太尼相關物質走私進入美國的兩大來源國家；製造芬太尼所需的化學原料，幾乎全數來自中國。

財政部「反芬太尼打擊小組」將分析販毒集團金流動向，尤其是透過加密貨幣調度資金的行動。專案小組將與地方執法機關合作，在芬太尼毒品氾濫最嚴重的地點加強查緝，利用金融機構資料追蹤毒品及人口走私。

葉倫發表聲明說：「打擊致命芬太尼流入美國各地社區是拜登總統以及財政部的優先施政項目。」她說，新成立的專案將讓財政部在打擊金融犯罪領域的無可比擬經驗得以發揮，對抗這波具有致命影響的毒品氾濫危機。

她說，財政府將動用旗下所有工具，擋下走私分子將毒品帶入美國的企圖。