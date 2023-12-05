原想更新護照 北維州61歲醫師突被告知失去公民身分

北維州醫生索巴尼，出生美國，居然到61歲才被告知不是公民。(取自dr.Sobhani.com)

北維吉尼亞州 醫生索巴尼(Siavash Sobhani)生於華盛頓特區並獲得美國出生證明，現年61歲的他，在美國出生、上學、行醫30多年後，2月試圖更新以前更新過多次的美國護照時，卻被政府告知當年他的美國公民 身分是被錯誤授予，自此陷入「無國籍」困境。

華盛頓郵報報導，索巴尼的遭遇獨一無二，前所未聞。他2月提出護照更新申請，是因護照效期6月到期，他想在7月和家人一起旅行。但國務院官員卻寄信告訴他說，當年他父親是伊朗大使館外交官，所以他出生時不該被授予公民身分；信中指示他去申請合法永久居留。就這樣，索巴尼失去他從小就擁有的美國公民身分。

專攻內科的索巴尼說：「我是醫生；一輩子都在這裡。我繳稅，投票選總統，服務北維吉尼亞州社區，新冠疫情期間我也工作，置自己和家人於危險中。卻在61年後被告知，『哦，這是錯誤，你不再是美國公民。』這真的非常非常令人震驚。」

這封信指陳的官方說法是：在美國出生、父母擁有外交豁免權的人，不會在出生時獲得美國公民身分。

華郵指出，索巴尼已按照指示申請永久居留，但他也明白移民 系統進展緩慢，擔心美國公民及移民服務局(USCIS)官員若不了解他的案件並同意幫助他，他可能會在困境中等待多年。他也去信給維州民主黨籍參議員華納(Mark R Warner)與選區國會眾議員康納利(Gerald E Connolly)尋求協助。康納利回信表示同情，他的辦公室會協助根據相關法令優先處理此案。

由於拿不到護照，索巴尼已錯過女兒的婚禮。索巴尼表示，迄今他已花費逾4萬元律師費，仍不知自己的案子何時能夠解決。其他的問題是：索巴尼還能合法行醫嗎？ 若他的社安號碼發生變化，他在職業生涯中賺到的錢會計入他的社會安全福利嗎？明年他能出國參加兒子的婚禮嗎？現在的他，甚至無法拜訪最近中風的倫敦朋友，也無法拜訪住在黎巴嫩且病重的岳父。