挺川？保守派智庫「傳統基金會」幫忙挑選下一屆共和黨執政團隊

紐約時報報導，具有龐大影響力的華府保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)透過問卷調查，幫忙過濾可能獲得延攬進入共和黨 執政團隊的人選，問卷調查裡的提問內容則可看出前總統川普 對保守派運動帶來的重大轉變。

報導指出，從問卷調查的設計方式可以看出，傳統基金會想要挑選的人選必須支持關稅、認同減少美國海外駐軍，並且支持將阻礙總統施政計畫的行政官員剔除。

問卷調查的提問問題實例包括：是否認同以下陳述，「總統有權透過官僚系統推動他/她的施政計畫，不必受到並非經由選舉產生的聯邦官員干預」。

川普與挺川陣營都已表示，將徹底消滅俗稱「深層政府」(deep state)的國家機器，在現行政府架構裡擁有獨立自主權、不受白宮 政治掌控的所有聯邦部門都擴張總統權限。

傳統基金會是最具影響力的保守派智庫機構，從前總統雷根時期就幫忙共和黨政府挑選政府人員。傳統基金會目前負責規模2200萬元、名稱為「2025項目」(Project 2025)的總統過度計畫，研擬政策、安排政府人事，為川普再度入主白宮預做準備。

傳統基金會身為非營利團體，雖然不能為政治候選人背書，但與迄今與川普關係密切的川普任內資深官員合作推出大規模人事招攬行動，過程當中有另外80多個保守派組織共襄盛舉。紐時報導，傳統基金會的人事安排計畫最後將交給獲得共和黨提名的2024年總統候選人。

報導指出，問卷調查絕大多數問題其實了無新意，詢問受訪者政治思想、對私立學校教育券(private school vouchers)及其他共和黨政策的看法。不過，問卷字裡行間流露川普「美國第一」(America First)理念已經融入共和黨，有關外交政策、貿易領域的用字遣詞更加明顯反映川普路線。

問卷中讓受訪者勾選政治理念歸屬：傳統保守派(Traditional Conservative)、自由派(Libertarian)、古典保守主義派(Paleoconservative)、溫和派(Moderate)。