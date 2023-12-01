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涉詐欺案 川普不停罵法官、書記官 法院再令封口

記者張聲肇／綜合報導
川普因違反封口令被罰款後，仍不停謾罵主審法官恩格隆(右)和書記官格林菲爾德(左)，紐約上訴法院30日確認封口令有效。（美聯社）
川普因違反封口令被罰款後，仍不停謾罵主審法官恩格隆(右)和書記官格林菲爾德(左)，紐約上訴法院30日確認封口令有效。（美聯社）

身陷民事詐欺官司的川普因違反封口令，被罰1萬5000元後，仍不停謾罵主審法官和書記官，紐約上訴法院11月30日確認封口令有效後，主審該案的紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)矢言嚴格執行這道禁令。

兩周前，一名上訴法院法官裁決原封口令暫停執行，等川普律師提出的「不服」上訴案判決再說；四名法官30日一致裁定，原封口令有效。川普的辯護律師凱斯(Christopher Kise)說這天是「法治的悲劇日」。

紐約州高等法院法官恩格隆10月3日首度對川普發出封口令，因為紐約州檢察長詹樂霞起訴川普涉嫌金融詐欺案開審翌日，他就在社媒上痛罵法庭書記，還對書記官的私生活提出毫無根據的指控。川普被控誇大資產價值，藉以取得優惠貸款。川普說，這是民主黨的詹樂霞對他發動政治攻擊。

隨後，川普因違反封口令，遭法官罰款1萬5000元。法官還擴大川普不得公開指涉的範圍，把審案期間坐在恩格隆旁邊的書記官格林菲爾德(Allison Greenfield)也列為禁止川普批評的對象。川普的律師不服封口令，提告恩格隆「濫權」。

法院維安警察上周報告，格林菲爾德的私人手機每天收到20至30通電話，個人社媒帳號每天收到30至50則謾罵留言，光是語音留言，筆錄下來就有275頁，其中約一半是針對她的猶太背景表達輕蔑與騷擾。

川普的律師說，這些留言固然「邪惡，該受譴責」，但因這些不相干人士的言語，卻要川普封嘴，沒有道理；禁言令侵犯了川普的言論與表達自由；川普是2024年總統大選共和黨內的頭號人選，也是公民，大有權力對他認為偏頗的人物發表意見。

川普29日還在社媒上大罵格林菲爾德，說她是「情緒不穩、滿懷憤恨」的書記官。

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