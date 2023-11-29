我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NHK：美軍魚鷹運輸機墜日本外海 機上8人生死未卜

與孟格一甲子交情 巴菲特：他教我投資哲學

維珍航空100%永續燃料客機 首航飛越大西洋

編譯中心／綜合28日電
維珍航空的Flight 100航班是第一架使用100%永續航空燃料作跨大西洋飛行的商用飛機，28日抵達紐約甘迺迪國際機場。(歐新社)
維珍航空的Flight 100航班是第一架使用100%永續航空燃料作跨大西洋飛行的商用飛機，28日抵達紐約甘迺迪國際機場。(歐新社)

一架100%使用永續航空燃料(SAF)、從倫敦飛紐約的維珍航空公司(Virgin Atlantic)客機28日首航，航空業希望展現選擇低碳燃料的潛力，確保航空業的未來。

路透報導，隨著世界如火如荼減碳、脫碳，航空公司指望利用廢棄物轉製的燃料以減少達70%碳排，以便今後幾十年電動航空或氫能飛航普及之前，能做到營運符合淨零排放。

這架搭載勞斯萊斯(Rolls-Royce)特倫特1000(Trent 1000)發動機的維珍航空波音787客機，將是商業航空公司首次以100%永續航空燃料長途飛行。

此前一架灣流航太公司(Gulfstream)的G600公務機上周使用同樣的燃料成功飛越大西洋。

維珍集團億萬富翁創辦人布蘭森(Richard Branson)、維珍航空執行長魏斯(Shai Weiss)和英國交通運輸大臣哈波(Mark Harper)都將搭乘這趟首航。

這架班機計畫從倫敦希斯羅機場(Heathrow Airport)起飛，降落紐約甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International Airport)。

航班編號Flight100的這架維珍首航班機上不會有貨物或買票搭機的乘客。

目前已有一些飛機將永續航空燃料與傳統航空煤油混用。這次在成功地面測試後，維珍航空與合作夥伴勞斯萊斯、波音公司、英國石油公司(BP)等公司取得只用永續航空燃料飛行的許可。

航空業計占全球總碳排量的2%至3%，永續航空燃料是減少航空業碳排的關鍵，但它成本高，在目前全球飛航使用燃料總量中占比不到0.1%。

維珍航空表示，用於這趟跨大西洋首航的永續航空燃料，主要以用過的食用油、廢棄動物脂肪混合少量由玉米廢棄物製成的合成煤油等為原料製成。

包括維珍航空、國際航空集團(IAG)旗下的英國航空(British Airways)和法國航空公司(Air France)在內的許多歐洲航空公司都表示，希望在2030年底前讓永續航空燃料使用比例達10%。航空業若想在2050年底前達標淨零排放，永續航空燃料使用比例須達65%。

但因永續航空燃料量少，加上目前成本約為普通航空燃料3至5倍，2030年底前達標10%使用比例難度極高。

英西合資的國際航空集團(IAG)10月警告，歐洲航空業無法達成歐盟要求的可能性超過9成。歐盟要求到2025年時，供應商必須保證為歐盟各機場所提供燃料中，2%為清潔燃料。

歐盟 石油 減碳

上一則

台駐美代表蕭美琴准辭 接任人選「須考量不驚動中方」

下一則

谷歌地熱發電系統輸電內華達電網 美清潔能源史寫新頁

延伸閱讀

維珍航空100%低碳燃料客機首航 從倫敦飛抵紐約

維珍航空100%低碳燃料客機首航 從倫敦飛抵紐約
4000公尺高 英客機驚見2塊窗玻璃不見 險釀空難

4000公尺高 英客機驚見2塊窗玻璃不見 險釀空難
彭博：傳中國考慮APEC期間解除波音737 Max禁購令

彭博：傳中國考慮APEC期間解除波音737 Max禁購令
拜習會前 傳中國考慮解除對波音737 Max禁購令

拜習會前 傳中國考慮解除對波音737 Max禁購令

熱門新聞

根據聯邦政府資料，過去一年在美墨邊境遭查緝的中國籍無證移民有2萬4000人，過去十年美墨邊境遭查緝中國無證客合計則不到1萬5000人。(路透)

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

2023-11-24 13:38
黑色星期五開跑，消費者一早就排隊準備進百貨公司搶買折扣好貨。（路透）

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

2023-11-25 10:30
(取自路透X平台)

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

2023-11-21 16:26
Adobe追蹤線上銷售情況後預測，今年假期折扣幅度將創紀錄，很多商品將出現史上最大降價幅度。（Getty Images）

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

2023-11-23 12:15
民主黨人擔心社群媒體誇大了現在美國經濟存在的問題，從而影響了拜登總統的選情，以致他的民調一直下滑。圖為拜登(前右)24日在麻州度感恩節假。(美聯社)

一份麥當勞大麥克餐16元？白宮憂社媒以訛傳訛抹殺經濟成就

2023-11-26 08:30
三方會談破局，在藍營馬朱侯先離開之後，鴻海創辦人暨總統擬參選人郭台銘（左）、民眾黨主席暨總統參選人柯文哲（右）仍短暫留在會場，神情十分落寞。記者林俊良／攝影

藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空

2023-11-24 11:02

超人氣

更多 >
4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感

4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感
50歲後護骨 5種食物是好幫手

50歲後護骨 5種食物是好幫手
比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息
流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」
亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂