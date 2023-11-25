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聖嬰現象作怪 今年想過白色聖誕？氣象預報說機率不高

編譯陳韻涵／綜合24日電
長期氣象預報說，今年出現白色聖誕的機會不大。圖為皚皚白雪襯托著紐約港的自由女神像。(路透)
長期氣象預報說，今年出現白色聖誕的機會不大。圖為皚皚白雪襯托著紐約港的自由女神像。(路透)

才過感恩節，人們已經開始期待12月的聖誕節年終假期，不少人問：今年會有白色聖誕節嗎？

氣象預報員表示，今年由於聖嬰現象的緣故，白色聖誕的機率不高。 

聖嬰表示12月的氣候溫暖，全球最大的氣象公司DTN氣象學者巴拉尼克(Jeff Baranick)表示，「無論聖嬰現象強弱，12月的天氣預測都大同小異，美國除了西南部較寒冷之外，其他地區都非常暖和，南部的降雨機率則偏高。」

巴拉尼克表示，12月來自北極的寒冷空氣也有限。他說：「這並不表示12月每天都很溫暖，或不會降雪，但確實顯示白色聖誕節的機率在西部山區以外地區偏低。」

巴拉尼克強調，目前的預測仍屬「概率預測」(probabilistic forecasting)，屆時可能出現不同結果；這是長期氣候預測的正常現象結果，一般常見的降雨機率也是屬於概率預測的一種，例如「明日降雨機率30%」。

概率預測與「確定預報」(deterministic prediction)有所差異，後者會明確指出預測內容，例如「明日將會降雪，積雪量上看10吋」。

巴拉尼克表示，「我絕對不是說12月25日地上沒有雪，但這種提前六周進行的預測很荒謬。」

商業性氣象預報服務中心「AccuWeather」的氣象學者帕斯泰洛克(Paul Pastelok)則表示，「美東平地12月的降雪量不多」，紐約市、巴爾的摩、華盛頓特區等東北部大多數城市今年迎接雪白聖誕節的「機率不高」。

帕斯泰洛克表示，美西12月中、下旬的降雪機率較高，尤其是高海拔地區，「西部山區則有較高的機率在聖嬰年迎接白色聖誕」。

聖誕節 降雪 紐約市

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