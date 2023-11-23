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「黑五」促銷期間拉長 想搶便宜最好提早行動

記者顏伶如／綜合報導
「黑色星期五」超低價促銷大幅提前登場，某些零售業者趕在幾周之前就搶先推出特賣。（Getty Images）
「黑色星期五」超低價促銷大幅提前登場，某些零售業者趕在幾周之前就搶先推出特賣。（Getty Images）

過去在感恩節隔天推出的「黑色星期五」(Black Friday)超低價促銷，如今大幅提前登場，某些零售業者趕在幾周之前就搶先推出特賣。購物資訊網站RetailMeNot主編麥葛斯(Kristin McGrath)說，如果在「黑色星期五」當天早上醒來，才第一次想到要搶購特價品，就已經晚了一步。

全國公共廣播電台(NPR)報導，想趁著「黑色星期五」買到大幅折扣的電視機或電玩遊戲主機的民眾，最好提早行動。

然而，延續好幾天的促銷是否真正划算？「黑色星期五」是否像過去一樣可以買到超低價商品，還是已經變成刺激民眾盲目消費的花招？

報導指出，消費者可以透過比價工具，查看店家推出的折扣是一般打折，還是真正一年一度的「黑色星期五」優惠。價格追蹤網站camelcamelcamel便是其中之一。

雖然「黑色星期五」促銷期間拉長，但麥葛斯說，消費者最好盡早完成採購，因為某些熱門商品可能很快就被搶購一空。

麥葛斯指出，零售業者在一整年當中，可能會隨機推出促銷，某些商品折扣可能跟「黑五」特惠一樣；但她表示，「黑五」是零售業者年度重頭戲，對消費者來說好處在於許多特價同時登場，挑選特價商品變得更有效率，不像在一年之內要花時間尋找折扣。

她說，「黑五」促銷期間拉長，或許以後到了某個時間點，對消費者來說將變得沒有意義，或者被一波波折扣混淆。

黑色星期五 零售業 黑五

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