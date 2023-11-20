我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「加州對餐飲排隊者徵19%稅」 誰的智商出問題？

前第一夫人羅莎琳去世 卡特：我的每項成就 羅莎琳都是平等夥伴

麻州收容所爆滿 無證客睡在波士頓機場

編譯俞仲慈／綜合19日電

據每日郵報(Daily Mail)報導，麻州安置無證移民的收容所已經爆滿，結果出現無證移民滯留在波士頓羅根國際機場(Logan International Airport)打地鋪的情況，而且麻州議會的移民相關支出法案仍觸礁，不利於化解這場移民危機。

17日當天，波士頓羅根機場航站大廈，出現約20名的無證移民，他們將隨身物品散落地面，躺在長椅、蓋著毯子睡覺，其中還有母親抱著嬰兒；據了解，這批移民是從德州聖安東尼奧(San Antonio,)搭機來到麻州。

不過麻州民主黨籍州長希利(Maura Healey)對外宣布該州沒有多餘收容移民的空間，並呼籲無證移民止步：「以目的地而言，現在的麻州即將邁入冬季，氣候變冷，我們根本無法保證有收容的床位。」

同時麻州航港局(Massachusetts Port Authority)臨時執行長佛雷尼(Edward Freni)也直言：「羅根機場並非是一處收容移民的好地點。」因此將動員州警和機場工作人員把無證移民驅離航站大廈。

關注移民權益的「移民家庭服務研究所」(Immigration Family Services Institute，IFSI)執行主任加博(Geralde Gabeau)對於無證移民的遭遇相當同情：「每個人在感恩節都會和家人一起共享美食，但他們被迫在寒天裡流落街頭，對我而言絕對無法接受。」承諾會全力伸出援手，但由於人數過多，安置名單相當長。

白宮政府事務辦公室(White House Office of Intergovernmental Affairs)主任裴瑞茲(Tom Perez)表示，本周起經過聯邦授權的診所，已經收容逾1000名無證移民，同時針對符合資格的無證移民也將盡快核發工作證：「拜登政府全力支持麻州安置最近抵達的無證移民，未來數周甚至數月，我們將持續和當局合作處理。」

另一方面，麻州議會對於一項28億元支出法案，其中包括用於安置移民和無家可歸家庭的緊急收容所所需2億5000萬元經費，未能達成協議，加上州議會已於16日結束，州議員們也開始放假，對於解決日益嚴峻的移民危機，恐怕是緩不濟急。

移民家庭 麻州 波士頓

上一則

哥倫比亞籲發「回頭獎金」 勸委內瑞拉人別赴美

下一則

經濟學人：AI龍頭內鬥 恐傷產業發展

延伸閱讀

美墨峰會達共識 芬太尼、無證移民問題合作解決

美墨峰會達共識 芬太尼、無證移民問題合作解決
無證移民總數 加州全美最高

無證移民總數 加州全美最高
安置無證移民 芝市公布新階段計畫細節

安置無證移民 芝市公布新階段計畫細節
芝市長宣布移民收容所限住60天 周末起嚴格監管

芝市長宣布移民收容所限住60天 周末起嚴格監管

熱門新聞

華春瑩發布一張拜登打開他的iPhone手機，給習近平看照片的輕鬆畫面（左圖），以及另一張習近平1985年首次公開訪美站在舊金出金門大橋前的照片（右圖）。（取材自X）

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」

2023-11-15 22:31
(取自央視新聞微博)

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

2023-11-15 20:06
習近平乘坐的專車沒把握好轉彎的角度，險些撞上美方迎接的禮兵。(取自YouTube)

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

2023-11-15 14:45
紐約市在現成的庇護場所之外，還搭建了帳篷城收容新移民。(路透)

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

2023-11-13 09:16
美國財政部長葉倫、加州州長紐森出現在機場迎接習近平。(Getty Images)

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

2023-11-14 18:40
專家指出，民眾最常犯的錯誤是提早申領社安金。(路透)

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

2023-11-19 01:16

超人氣

更多 >
美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠

美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠
柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了

柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了
前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲

前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲
柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進

柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進
加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？