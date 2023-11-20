麻州收容所爆滿 無證客睡在波士頓機場

據每日郵報(Daily Mail)報導，麻州 安置無證移民的收容所已經爆滿，結果出現無證移民滯留在波士頓 羅根國際機場(Logan International Airport)打地鋪的情況，而且麻州議會的移民相關支出法案仍觸礁，不利於化解這場移民危機。

17日當天，波士頓羅根機場航站大廈，出現約20名的無證移民，他們將隨身物品散落地面，躺在長椅、蓋著毯子睡覺，其中還有母親抱著嬰兒；據了解，這批移民是從德州聖安東尼奧(San Antonio,)搭機來到麻州。

不過麻州民主黨籍州長希利(Maura Healey)對外宣布該州沒有多餘收容移民的空間，並呼籲無證移民止步：「以目的地而言，現在的麻州即將邁入冬季，氣候變冷，我們根本無法保證有收容的床位。」

同時麻州航港局(Massachusetts Port Authority)臨時執行長佛雷尼(Edward Freni)也直言：「羅根機場並非是一處收容移民的好地點。」因此將動員州警和機場工作人員把無證移民驅離航站大廈。

關注移民權益的「移民家庭 服務研究所」(Immigration Family Services Institute，IFSI)執行主任加博(Geralde Gabeau)對於無證移民的遭遇相當同情：「每個人在感恩節都會和家人一起共享美食，但他們被迫在寒天裡流落街頭，對我而言絕對無法接受。」承諾會全力伸出援手，但由於人數過多，安置名單相當長。

白宮政府事務辦公室(White House Office of Intergovernmental Affairs)主任裴瑞茲(Tom Perez)表示，本周起經過聯邦授權的診所，已經收容逾1000名無證移民，同時針對符合資格的無證移民也將盡快核發工作證：「拜登政府全力支持麻州安置最近抵達的無證移民，未來數周甚至數月，我們將持續和當局合作處理。」

另一方面，麻州議會對於一項28億元支出法案，其中包括用於安置移民和無家可歸家庭的緊急收容所所需2億5000萬元經費，未能達成協議，加上州議會已於16日結束，州議員們也開始放假，對於解決日益嚴峻的移民危機，恐怕是緩不濟急。