科州法官判川普涉叛亂 但可登初選選票

科羅拉多州地區法院法官莎拉‧華勒斯17日判決，前總統川普雖在國會山莊暴亂案從事叛亂，但仍可登上科州初選選票。(美聯社)

科羅拉多州地區法院法官莎拉‧華勒斯(Sarah Wallace)17日判決，前總統川普 雖在國會山莊暴亂案從事叛亂活動，但拒絕控告方所聲請的不讓川普登上科州初選選票，原因在內戰後制定的憲法第14修正案禁止叛亂分子競選公職，是否適用總統職位並不清楚。

「憲法第14修正案未明確提出 禁止叛亂分子選總統」

華勒斯的判決是一周多以來，針對以憲法第14修正案第三節、阻擋川普名列選票的第三起判決。明尼蘇達州高等法院上周才裁決，因為政黨初選只選誰出線，故川普仍得以名列該州初選選票；密西根州法官則裁決，國會才是判定第三節適不適用川普的場合。

美聯社報導，科州的訴訟是由代表一群共和黨及無黨派科州選民的左傾團體所提，主張川普與國會山莊暴亂案的有關行為，牴觸憲法第14修正案第三節禁止「從事叛亂或叛變」者再任公職的規定。

華勒斯判決時表示，自己認定川普在國會山莊暴亂案的確「從事叛亂」，另判定川普律師團稱川普只在表達言論自由敗訴。一般而言，法官這麼判，足以讓川普依憲法第14修正案第三節而喪失資格，但法官表示，因為是總統候選人，她不擬那麼做。

第三節並未明確提到總統一職，而對參院 、眾院 議員的確有。條文另有提到「總統及副總統的選舉人」，以及文職、軍方職務。

法官在長達102頁的判決中寫道，「本院判決有部分是不願接納第三節的詮釋，沒有明確無誤地提出第三節的本意，就是要讓總統候選人喪失資格」。

川普競選陣營發言人史蒂芬．張表示，該判決再度讓相關選票爭議朝向結束。

原告「華府公民責任與倫理」(CREW)表示，將向科州高等法院提起上訴。

代表選民興訟的律師尼可萊斯(Mario Nicolais)表示，法院對證據深思熟慮後判定，川普從事叛亂，對此控方很高興，盼望在上訴時解決唯一的法律課題，即憲法第14修正案第三節是否適用於叛亂的總統。

分析指出，無論在科州還是另一州興訟，這個問題可能最後要上訴到聯邦最高法院；最高法院從未對憲法第14修正案第三節做過判決。