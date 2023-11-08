卡債超過5000元 專家教你5招快速清償

專家指出，民眾若想盡快還清5000元以上的卡債，至少有五種辦法可達成目標。(美聯社)

據統計，82%美國成年人至少持有一張信用卡 ，美國民眾信用卡債日漸增加，累計卡債今夏已突破1兆元；哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，理財顧問康明斯(Shane Cummings)表示，受到聯準會升息影響，信用卡卡債及其他與利率 有關的債務金額都頻創新高；康明斯說，卡債等債務金額愈來愈高，讓負債民眾覺得無力償還。

專家指出，民眾若想盡快還清5000元以上的卡債，至少有五種辦法可達成目標：

1.善用債務紓困計畫

債務合併計畫(Debt consolidation programs)是把多種債務整併成單一較低利息的債務，通常形式為固定利率的債務合併貸款 。債務和解計畫(Debt settlement program)則代表欠債民眾出面協商，希望減少卡債金額，信用評分可能受到影響，但有助於降低財務壓力。

2.擬訂還債策略

「滾雪球還債法」(Debt snowball method)是繳交最低付款金額給所有信用卡公司，除了積欠卡債金額最低的信用卡之外。若有多餘的錢就用來償還卡債金額最低的信用卡，卡債將可很快還清。「雪崩式還債法」(Debt avalanche method)則是除了利率最高的信用卡外，所有信用卡一律繳交最低付款金額。所有閒錢都用來償還利息最高的卡債，還清之後解決利息第二高的信用卡。

3.利用房屋淨值

擁有房屋者可申請房屋淨值貸款(home equity loans)，用來償還卡債。利率固定是房屋淨值貸款的最大優點，利率也比信用卡利息低很多。

4.運用意外之財

雇主過年過節發放分紅、領到退稅或有其他意外收入，就拿來償還利率最高的信用卡卡債。

5.盡可能減少開銷

原本每天早晨到咖啡店買咖啡，若改成在家裡煮咖啡則能省錢。