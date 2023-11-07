「加薩已成兒童墳場」 聯合國祕書長、18機構促人道停火

在加薩走廊中部的迪爾巴拉，一名巴勒斯坦孩童6日坐在以軍轟炸罹難者遺體旁。（Getty Images）

加薩衛生局6日稱目前當地死亡人數已破萬，聯合國 多個機構首長聯合發布聲明呼籲停火，而聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)6日也警告稱，加薩正在成為兒童墳場。

稍早，聯合國旗下18個機構首長5日發表罕見共同聲明，對加薩走廊平民死亡人數表達憤怒，敦促以色列 和哈瑪斯 「即刻人道停火」。

路透報導，古特瑞斯指出，「我們必須立即採取行動，找到擺脫這種殘酷、可怕、痛苦且毫無盡頭的破壞」，稱「加薩正成為兒童的墳場。據報導每天都有數百男女孩遇難或受傷。」

他表示，以軍的地面行動和持續轟炸，對平民、醫院、難民營、清真寺、教堂和聯合國等設施都造成威脅，「沒有人是安全的」，同時也譴責哈瑪斯和其他武裝分子，利用平民當成人肉盾牌，繼續向以色列無差別發射火箭彈，呼籲哈瑪斯立即無條件釋放所有人質。

聯合國已有89名員工罹難 歷來最高

古特瑞斯還說，死者中有89人是聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處(UNRWA)的工作人員，這是聯合國員工在單一衝突中最高死亡數字。

多個聯合國組織稍早也發表聲明，強調必須立刻進行人道主義停火，稱「已經30天了，夠了。凡事適可而已。現在就要停止。」據法新社報導，聯合國機構首長在聲明中指出：「近一個月來，全世界一直注視以色列和巴勒斯坦被占領土情勢的發展，對死亡人數急遽增加深感驚恐。」

聯合國兒童基金會、世界糧食計畫署和世界衛生組織等18個聯合國機構，描述了以色列和哈瑪斯雙方駭人的死傷人數。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯10月7日從加薩突襲以色列。根據以色列當局，哈瑪斯攻擊造成約1400人死亡，其中大多是平民婦孺，哈瑪斯並挾持240多名人質。

哈瑪斯治下的加薩衛生部6日記者會表示，以色列展開報復性攻擊，持續空襲和砲擊奪走至少1萬22名巴勒斯坦人性命，當中大多數是平民。

儘管要求停火呼聲與日俱增，以色列總理內唐亞胡5日公開拒絕停火，強調除非遭哈瑪斯擄走的人質全部獲釋，否則免談。

路透報導，內唐亞胡在南部拉蒙空軍基地發表談話時重申以色列政府立場說：「如果人質沒有回來，就不會停火。我們對盟友們和對敵人都是這麼說。我們絕對會繼續下去，直到將他們擊敗。我們別無選擇。」

哈瑪斯當局表示，連接加薩走廊和埃及的拉法邊界關卡(Rafah Border Crossing)6日重新開啟，允許外國人和雙重國籍者從加薩撤離。拉法邊界關卡1日至3日開放，後來因救護車通行爭執，關卡在4日和5日關閉。