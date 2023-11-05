我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

砍下外婆頭顱「提頭逃亡」 金山灣區24歲嫌逃2天落網

今夜睡覺前 時鐘回撥1小時 多睡1小時

進博會上海開幕 多國領袖出席 72國家與組織參展

記者廖士鋒、陳宥菘／綜合報導
第六屆中國國際進口博覽會4日開幕，圖為首度參展的美國政府代表團食品與農業館。(中新社)
第六屆中國國際進口博覽會4日開幕，圖為首度參展的美國政府代表團食品與農業館。(中新社)

中國第六屆國際進口博覽會(進博會)4日在上海開幕，今年是疫後首次全面線下舉辦，有逾70國和國際組織確認參展，包含澳洲古巴、哈薩克、塞爾維亞等多國總理親自出席，美國首度派政府代表團(農業部)參加，中國官方強調前五屆累計意向成交金額達3500億美元。

中國外交部表示，澳洲總理艾班尼斯、古巴總理馬雷羅、哈薩克總理斯邁洛夫、塞爾維亞總理布林納比奇等多國領導人將出席進博會；美國、宏都拉斯也首次派出高級官員參加。

總理李強將出席並發表主旨演講，這是中國總理首度參加，不過李強去年就曾經以中共政治局常委身分出席。此前官方已多次強調，進博會是中共總書記習近平「親自部署」的決策。

根據中國商務部日前披露，本屆進博會有來自154個國家、地區和國際組織的來賓參與，國家展則有72個國家和國際組織集中展示。所有參展國家當中，有11國首次參展，34國則是首次線下參展；企業展則有3400多家企業參展，展覽面積達36.7萬平方公尺，創下新高。

官媒環球時報援引中國對外經貿大學國際經貿學院副院長藍慶新解讀，在當前全球經貿復甦乏力的背景下，各國都希望通過參會共用中國發展紅利。他說，美方首次派官方代表團參會，體現美方對中國經貿關係的變化，中國超大規模市場優勢和開放的決心成為吸引美國重要因素。

不過，擁有逾1700家會員的中國歐盟商會副主席代開樂則抨擊進博會是一場「政治秀場」。路透報導，他認為「這更多的是一場政府事務活動、行銷活動，而不是一場商業活動」。代開樂直言「因為象徵性的姿態，歐洲企業正在幻滅」，呼籲中國政府採取更切實的措施挽救歐洲企業的信心。

報導中稱，中國歐盟商會10月時曾展開一項調查，收到116份回覆。根據調查顯示，自第一屆進博會以來，企業參展率從42%降至32%。先前參加過進博會但今年決定不參與的人士表示，「投資價值下降」和「政策變化有限」是主要原因。

古巴 澳洲 李強

上一則

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

下一則

強生誓推2法案保障邊安 要求重啟築牆、扣援助NGO補助

延伸閱讀

澳洲總理艾班尼斯 剛抵達上海就與中國總理李強見面

澳洲總理艾班尼斯 剛抵達上海就與中國總理李強見面
澳洲總理4日晚抵達上海 成7年來首位訪中的澳總理

澳洲總理4日晚抵達上海 成7年來首位訪中的澳總理
澳總理7年來首次訪中 將見習近平 兩國關係升溫

澳總理7年來首次訪中 將見習近平 兩國關係升溫
上海進博會將登場 中國歐盟商會批：像政治秀場

上海進博會將登場 中國歐盟商會批：像政治秀場

熱門新聞

加州的美墨邊境圍牆，一排來自中國的無證客正準備進入美國尋求庇護；他們多數人是經由巴拿馬危險的達連隘口，再經過墨西哥進到美國國境。（美聯社）

中國走線客人數躍居第4 今年前9月逾1.5萬人通過「達連隘口」

2023-10-31 12:55
拜登總統27日接見中國外長王毅時，座位安排也改採「聽訓」形勢。美國之音稱，這體現了「對等原則」。（新華社）

同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅

2023-10-29 13:01
以軍28日宣布展開地面攻勢，啟動「鐵穹」飛彈防護系統，攔截來自加薩地區哈瑪斯的攻擊，飛彈照亮夜空。(美聯社)

以色列擬出動機器人攻哈隧道網…自動武器首次大規模實戰

2023-10-29 09:17
川普次子艾瑞克‧川普（Eric Trump）。（Getty Images）

川普姪女發文稱 川普次子涉嫌偽證恐全盤皆輸

2023-11-03 11:44
CNN主播塔柏披露部分罹難者的驗屍照片。(取自X平台@jaketapper)

CNN披露哈瑪斯暴行受害者燒焦遺體及斷頭照

2023-11-02 16:30
一對來自中國的夫妻在進入加州聖地牙哥轉運中心後，準備上巴士前往機場。愈來愈多的中國無證客是透過社群媒體的介紹，再循線來到美國。（美聯社）

中國經濟苦、政治環境嚴峻…走線客暴增 驚險「潤」美

2023-10-31 05:46

超人氣

更多 >
未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光

未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光
練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫

練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫
紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回
股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債

股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債
美空軍官員：若「台灣有事」估7成台灣人留下奮戰

美空軍官員：若「台灣有事」估7成台灣人留下奮戰