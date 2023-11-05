進博會上海開幕 多國領袖出席 72國家與組織參展

第六屆中國國際進口博覽會4日開幕，圖為首度參展的美國政府代表團食品與農業館。(中新社)

中國第六屆國際進口博覽會(進博會)4日在上海開幕，今年是疫後首次全面線下舉辦，有逾70國和國際組織確認參展，包含澳洲 、古巴 、哈薩克、塞爾維亞等多國總理親自出席，美國首度派政府代表團(農業部)參加，中國官方強調前五屆累計意向成交金額達3500億美元。

中國外交部表示，澳洲總理艾班尼斯、古巴總理馬雷羅、哈薩克總理斯邁洛夫、塞爾維亞總理布林納比奇等多國領導人將出席進博會；美國、宏都拉斯也首次派出高級官員參加。

總理李強 將出席並發表主旨演講，這是中國總理首度參加，不過李強去年就曾經以中共政治局常委身分出席。此前官方已多次強調，進博會是中共總書記習近平「親自部署」的決策。

根據中國商務部日前披露，本屆進博會有來自154個國家、地區和國際組織的來賓參與，國家展則有72個國家和國際組織集中展示。所有參展國家當中，有11國首次參展，34國則是首次線下參展；企業展則有3400多家企業參展，展覽面積達36.7萬平方公尺，創下新高。

官媒環球時報援引中國對外經貿大學國際經貿學院副院長藍慶新解讀，在當前全球經貿復甦乏力的背景下，各國都希望通過參會共用中國發展紅利。他說，美方首次派官方代表團參會，體現美方對中國經貿關係的變化，中國超大規模市場優勢和開放的決心成為吸引美國重要因素。

不過，擁有逾1700家會員的中國歐盟商會副主席代開樂則抨擊進博會是一場「政治秀場」。路透報導，他認為「這更多的是一場政府事務活動、行銷活動，而不是一場商業活動」。代開樂直言「因為象徵性的姿態，歐洲企業正在幻滅」，呼籲中國政府採取更切實的措施挽救歐洲企業的信心。

報導中稱，中國歐盟商會10月時曾展開一項調查，收到116份回覆。根據調查顯示，自第一屆進博會以來，企業參展率從42%降至32%。先前參加過進博會但今年決定不參與的人士表示，「投資價值下降」和「政策變化有限」是主要原因。