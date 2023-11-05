停火意見分歧 布林肯中東難斡旋

國務卿布林肯(右)4日訪問約旦，約旦外長沙法迪(左)表示，阿拉伯國家希望以哈立即停火。布林肯則認為，現在停火，會讓哈瑪斯重新集結。(路透)

國務卿布林肯 4日持續在中東斡旋，重申美國支持以色列 和哈瑪斯的「人道主義休戰」，以確保遭圍困的加薩 走廊民眾可獲援助。不過阿拉伯國家要求以色列立即停火，由於意見分歧，美方想要化解以哈僵局的阻力很大。

阿拉伯國家促立即停火

布林肯和以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)會談後，隔天前往約旦首都安曼。約旦外長沙法迪(Ayman Safadi)對布林肯表示，阿拉伯國家希望立即停火，並強調「整個地區陷入仇恨深淵，將會影響後代子孫」。

布林肯稱哈瑪斯會重新集結

然而布林肯表示：「我們認為現在停火，只會讓哈瑪斯繼續留在原地，進而重新集結並再次發動類似10月7日的襲擊行動。」但表示人道主義停火對於保護、援助平民以及讓外籍人士撤離至關重要：「同時仍可讓以色列實現目標，擊敗哈瑪斯。」

拜登暗示停火協商有進展

拜登總統5日在德拉瓦州回答記者有關人道停火是否取得進展時，簡單答覆：「是的。」似乎暗示美方已說服以色列同意人道停火，但沒有詳細說明。

哈瑪斯資深官員哈姆丹(Osama Hamdan)則在貝魯特(Beirut)向記者表示，布林肯「應該停止侵略，而非提出無法落實的建議」。

埃及和卡達也建議每天進行6至12小時人道停火，以便援助物資進入加薩並疏散傷亡人員，同時要求以色列釋放婦孺和老年囚犯以交換人質。

但由於內唐亞胡堅持在哈瑪斯釋放所有人質之前，不會暫時停火；據了解，以軍已經包圍加薩城(Gaza City)，以色列國防部長加蘭特(Yoav Gallant)表示：「在加薩城的任何人都有生命危險。」

加薩道路毀壞 居民徒步逃

以色列4日下午提供三小時的空窗期，讓加薩北部110萬居民逃往南方，然而由於道路遭到砲火破壞，汽車根本無法通行，民眾只能徒步。加薩居民阿貝德(Mohamed Abed)和妻兒因為害怕被以軍轟炸而選擇不離開，躲在希法(al-Shifa)醫院避難，「我們不信任以色列。」

聯合國(UN)統計，加薩北部剩餘的逾半數居民，估計約30萬人正在聯合國管理的設施避難，但仍難逃以色列的炮火攻擊，4日位於加薩城北部一處安置數千人難民的收容所，遭到以軍兩次襲擊，初步統計約有20人死亡。