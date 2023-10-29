川普共和黨猶太聯盟年會狂吹噓 海理：帶來混亂與鬧劇

前總統川普28日在共和黨猶太聯盟年會上承認，過去的政策錯誤，現在他堅挺以色列。(Getty Images)

共和黨 猶太聯盟(Republican Jewish Coalition)年會28日於拉斯維加斯召開，黨內各總統參選人皆出席並一致表達支持以色列 的立場，前總統川普 亦全力支持；前美國駐聯合國大使、前南卡州州長海理(Nikki Haley)卻批評共和黨的孤立主義趨勢，更點名川普帶來混亂與鬧劇。

美聯社報導，川普受到共和黨猶太聯盟一貫的熱情接待，並說「很自豪能成為以色列有史以來最好的朋友」。川普在歡呼聲中喊話，「美國將百分之百與以色列站在一起，毫不猶豫、沒有條件、不會道歉。」隨後補充說，他將制裁伊朗並鎮壓美國校園的親巴勒斯坦抗議活動，並吹噓「如果再次當選總統，將通過實力恢復和平、阻止第三次世界大戰」。

以外交政策鷹派競選的海理則舉共和黨內支持烏克蘭分歧的情況，「記住我說過的：那些今天放棄烏克蘭的人，明天也可能放棄以色列。」海理砲火轉向川普，稱他是一位親以色列總統，「我們都知道川普過去做了什麼，問題是他未來會做什麼？我們不能經歷四年的混亂、仇恨和鬧劇。」

前南卡羅萊納州長海理抨擊川普，說他最近所提的外交建議並不聰明。(Getty Images)

海理稱，八年前有位打破常規的領導人是件好事，但現在需要一位知道如何將事情導入正軌的領導人。

海理也提到川普在哈瑪斯襲擊幾天的言論，包括指責以色列總理內唐亞胡「沒有做好準備」、稱讚真主黨「非常聰明」等，以及川普多次讚揚中國和北韓的獨裁領導人。「這些人都不是好人，也不聰明。」

儘管海理發表上述批評，但川普上台時依然讚揚匈牙利極右翼專制總理奧班(Viktor Orban)，稱他是個非常堅強的人。川普也吹噓在他擔任總統期間，美國非常令人敬畏，「中國尊重我們，俄羅斯尊重我們，每個人都尊重我們。」

共和黨立場雖堅定支持以色列，但出席年會的約1500名捐款者仍尋求更堅定的承諾，因為以色列連續空襲加薩地帶，人權組織批評日漸增加。對此，許多共和黨參選人批評民主黨和自由派人士未能充分譴責反猶太主義，也指責拜登與伊朗的換囚協議。