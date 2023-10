中位數1747元…全美50大都會區 租金連五個月下跌

由於租屋市場需求不振,全美都會區的房租已連續五個月下跌。(美聯社)

房地產網站Realtor.com日前公布9月租屋報告(Rental Report),顯示大城市的租金 連續第五個月下跌,主因是屋源增加、房貸利率上升,讓整體房市轉向有利租戶。

Realtor的9月租屋報告顯示,兩臥以下公寓的租金中位數下跌,年減0.7%。

美國50最大都會 區9月的租金中位數為1747元,比 8月少5元,比2022年7月峰值少29元。

報告指出,「9月是連續第五個月出現租金中位數年減,租屋市場疲軟的一個重要因素是,多戶式住宅建案增加,供應變多。」

德州 奧斯汀雖然為新興科技中心,但奧斯汀-圓石(Austin-Round Rock)都會區的房租降幅最大,兩臥以下公寓租金為1638元,年減7.3%。

德州達拉斯-福和市-阿靈頓(Dallas-Fort Worth-Arlington)都會區的兩臥以下公寓租金為1530元,年減6.2%。

佛羅里達州奧蘭多-其士美-三福(Orlando-Kissimmee-Sanford)都會區的兩臥以下公寓租金為1710元,年減5.4%。

俄勒岡州與華盛頓州的波特蘭-溫哥華-希斯博洛(Portland-Vancouver-Hillsboro)都會區的兩臥以下公寓租金為1681元,年減5.4%。

亞利桑納州的鳳凰城-梅薩-史考茲代爾(Phoenix-Mesa-Scottsdale)兩臥以下公寓租金為1563元,年減5.2%。

Realtor數據顯示,9月期間,五個單位以上的多戶住宅竣工數量為44萬5000套,同比8月增加10.1%,同比去年增加15%。

新建多戶式住宅市場吸收力普查(Census Survey of Market Absorption of New Multifamily Units)則顯示,2023年第一季,五個單位以上的建築有8萬2310套公寓完工。

Realtor報告另指出,近期竣工的物件快速被房市吸收,表明可負擔房屋的市場需求仍強勁,61%新建案在完工後三個月就有租戶入住。