緬因州驚恐 第二大城路易斯頓一度變鬼城

緬因州18死慘案兇嫌卡德在逃期間，該州第二大城路易士頓商店關閉，並在玻璃窗貼出告示，要居民待在家裡以策安全。(美聯社)

緬因州 路易斯頓市(Lewiston)25日晚間驚傳大規模濫殺案，造成至少18人死亡，槍手卡德(Robert Card)27日晚被發現陳屍緬因州里斯本市附近的樹林中；在兇嫌屍體被發現前，雖然「就地避難」令27日晚已解除，但驚恐的居民仍關緊門窗，沒有任何公開活動，讓這座位居緬因州中部的第二大城變鬼城。

美聯社報導，路易斯頓市25日晚間，經歷該市有史以來最嚴重、同時也是美國2023年最致命的屠殺之後，追捕40歲槍手、陸軍後備軍人卡德(Robert Card)的行動沒有中斷過，無人機和直升機在空中來回盤旋，裝甲車在隱蔽的鄉村道路上呼嘯而過，這場曠日持久、規模龐大混亂的搜捕行動，讓路易斯頓市和其周遭地區，變得空無一人。

路易斯頓市到27日仍處封鎖狀態，學校持續關閉，市中心商店也暫停營業。市長謝林(Carl Sheline)當天稍早強調，「就地避難令」(shelter-in-place order)仍然有效，呼籲路易斯頓市民眾「待在家中保持安全」。

市政府和公共圖書館都大門深鎖；一位高層官員表示，有八名槍擊 受害者接受治療的緬因州中央醫療中心醫院是為數不多的活動集中地，並有手持步槍的警察站在門口警戒；而醫院對面的7-11是少數還能買到咖啡 的地方，但後來也關門停止營業。

50歲的臨時工吉萊斯皮(Robert Gillespie)對於商店關門，讓他找不到提款機感到沮喪；他表示，並不害怕槍手仍在逃；當局一再呼籲民眾，不要接近長得像嫌犯的人。

44歲的勒布朗(Shane Leblanc)因為女兒奧本(Auburn)學校關閉，而留在家中照顧女兒；他和他父親丹尼斯(Dennis)對於路易斯頓市發生這種事情感到震驚，說路易斯頓市原本治安良好，可以「車門不鎖、家門不關」。

在肉類加工廠上班的凱頓(Lee Cayton)是少數在槍擊案後仍去上班的人；他說，「到現在都還搞不清楚狀況」，凱頓表示，「聽說過『大規模槍擊事件』，但從沒親身經歷過，這讓我很震驚。」