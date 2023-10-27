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全球11%億萬富翁曾投身政壇 從政後多數作風保守

編譯莊瑞萌／綜合26日電
伊利諾州州長普利茲克競選時花了3.5億元。(美聯社)
伊利諾州州長普利茲克競選時花了3.5億元。(美聯社)

西北大學(Northwestern University)研究發現，全球各地億萬富翁從政比率相當高，11%的超級有錢人曾投入政壇，其中又以中國比率最高，其次為香港；現二度競選美國總統的川普，以及競選中華民國總統的鴻海科技集團創辦人郭台銘都是明例。

研究人員克馬里克(Daniel Krcmaric)等人從「富比世」(Forbes)分析2072位從政的億萬富翁，發現多數億萬富翁，在從政生涯擔任過數個職務，例如，法國億萬富翁達梭(Serge Dassault)曾擔任或競選16個不同的職位，研究發現，「億萬富翁會以各種方式，在國內的政治體系扮演持續且重要的角色。」

富翁在獨裁政權出頭的機會較高，美國億萬富翁政治參與率為3.7%，低於全球平均11%。中國擁有世界上最高的億萬富豪政治家比率，政府內有116位億萬富豪，占億萬富豪參政的36％。香港以31%居次，第三為俄羅斯21%。

雖然在美國，富翁從政不盡然全勝，但放眼全球，其成功率仍相當高，在198次至少有一位億萬富翁參選的直選中，億萬富翁勝出的次數高達158次。至於政黨屬性或意識形態，研究發現，富翁從政後多採保守作風，四分之三屬中間偏右，在美國國內，億萬富翁屬於共和黨的比率更高出2.5倍，歐洲富翁的政治立場更為右傾。

研究指出，「億萬富翁政治家是一種令人震驚的普遍現象。龐大財富集中在少數精英手上，如此讓許多觀察家對於超級富豪擁有超級政治影響力抱持擔心。」

除了已競選三次的川普，億萬富翁拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)與柏根(Doug Burgum)等人都有意投入選舉。卡魯索(Rick Caruso)去年花費超過1億元競選洛杉磯市長，不過，不幸敗選，現任伊利諾州州長普利茲克(J.B. Pritzker)競選時更花了3.5億元。

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