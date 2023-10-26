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漲價引爆大量負評 T-Mobile暫緩自動升級計畫

編譯周芳苑／綜合25日電
T-Mobile原打算自動將某些客戶改為較昂貴無線套餐方案的升級計畫，因遭到顧客反彈而決定暫停。圖為加州一間T-Mobile店。(歐新社)
T-Mobile原打算自動將某些客戶改為較昂貴無線套餐方案的升級計畫，因遭到顧客反彈而決定暫停。圖為加州一間T-Mobile店。(歐新社)

華爾街日報報導，全美第三大電信商T-Mobile原打算自動將某些客戶改為較昂貴無線套餐方案的升級計畫，因遭到顧客反彈而決定暫停。

T-Mobile已經為了升級計畫而展開人員培訓，培訓課程結束後，升級計畫的相關資料被張貼到社群網站Reddit後，也經媒體披露，引發顧客反彈 。

T-Mobile原本計畫自動將一些舊方案顧客轉移到具有更多功能的新級別，除非顧客主動聯絡公司選擇不配合變更，否則，每支電話號碼的費用將因此增加5到10元。

T-Mobile執行長西弗特(Mike Sievert)25日在第三季財報電話會議上指出，他們接到很多反饋，意識到客戶不會喜歡某些為了研究開發而進行「測試」(test cell)。

這家電信業大廠原計畫上周開始通知客戶將變更服務；該公司發言人表示，測試啟動後將影響少數客戶，顧客可聯繫公司選擇拒絕變更。

大量顧客負面反應促使T-Mobile多次推遲通知變更服務。西弗特上周發送訊息給員工，表示該計畫尚未啟動，但不排除不久的將來再開始。

T-Mobile行銷總裁卡茨(Mike Katz)表示，該公司將繼續嘗試新的價格策略，藉以簡化產品；另一通訊業者威瑞森(Verizon)今年稍早便減少無線數據計畫的選項，藉以減少混亂、重振業績。

今年稍早， T-Mobile因2020年收購史普林電話公司(Sprint)而與若干州和聯邦的協議陸續到期後，可較以前更自由調整無線計畫；不過，該公司為爭取政府對其他事項的支持，並未像同業對手一般大幅漲價。

其他業者多半以提高舊計畫價格的方式，說服客戶升級到其他新計畫。威瑞森日前表示，藉由提高費率、終止部分折扣等「有針對性的定價行動」，今年營收可望增加10億元。

T-Mobile 華爾街 社群網站

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