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眾院議長難產 少數黨領袖傑佛瑞斯：兩黨正協商合作

記者顏伶如／綜合報導
眾院議長人選難產，少數黨領袖傑佛瑞斯表示，兩黨已開始磋商解決之道。（Getty Images）
眾院議長人選難產，少數黨領袖傑佛瑞斯表示，兩黨已開始磋商解決之道。（Getty Images）

身為眾院多數的共和黨在麥卡錫(Kevin McCarthy)遭罷免後，迄今未能順利選出新任眾院議長。眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)15日接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目訪問時說，兩黨之間已開始磋商議長人選難產的解決之道。

傑佛瑞斯說，兩黨已展開「正式對話」(informal conversations)，國會議員16日返回華府上班時，協商內容就會付諸行動。

至於眾院民主黨團將以哪些籌碼在交涉中做為交換條件，傑佛瑞斯則表示，黨團希望確保民主黨全力推動、共和黨也予以高度支持的法案能夠交付表決，不要讓「極端主義分子」(extremists)主導眾院立法議程。

前眾院議長麥卡錫罷免案3日表決通過，到現在眾院都還沒能產生正式繼任人選。眾院共和黨團11日舉行閉門會議，決議提名眾院多數黨領袖、路易斯安納州聯邦眾議員史卡利斯(Steve Scalise)出任眾院議長，但史卡利斯由於無法湊足能在全院表決時過關的217票門檻，12日晚間宣布退選。共和黨在眾議院僅享些微多數，兩黨席次為221席對212席。

眾院共和黨黨團13日改提名極右派陣線大將、俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)出馬。喬登雖然獲得黨團提名，但表決時有50多名共和黨同僚投下反對票。

麥卡錫遭罷免後，北卡羅來納州聯邦眾議員麥亨利(Patrick McHenry)被任命為眾院臨時議長。

包括緬因州聯邦眾議員高登(Jared Golden)在內四名中間派民主黨眾議員13日聯名致函麥亨利，信中表示支持臨時議長暫時擴增權限，好讓眾院得以恢復運作。

信中指出寫道，國家有許多迫切議題待解，聯邦政府關門危機逼近，美國重要盟邦以色列現正遭受攻擊，支持代理議長擴權15天，好讓增援烏克蘭、以色列等緊急預算通過，並延長臨時政府開支法案到1月11日。

眾院 共和黨 眾議員

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