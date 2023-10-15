我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／華人移民自架網站 打造「籃子華人百貨」多元服務

哈瑪斯絕密突襲計畫曝光：盡量殺人、鎖定小學和婦幼

王毅晤博雷利 籲中歐對話避免誤判

記者廖士鋒、陳宥菘／綜合報導
中國外長王毅(右)13日在北京與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利舉行高級別戰略對話。(Getty Images)
中國外長王毅(右)13日在北京與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利舉行高級別戰略對話。(Getty Images)

中國外長王毅13日在北京歐盟外交與安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)舉行高級別戰略對話，他呼籲雙方要「妥善處理分歧，掃清合作障礙」。博雷利談到台灣問題表示，贊成通過有意義的公開對話解決緊張局勢。

據中國外交部官網消息，王毅呼籲雙方通過戰略對話，「夯實政治互信，避免誤解誤判」。他強調，要為年底前的中歐領導人會晤作好充分準備，推進對話合作，反對「脫鉤斷鏈」；妥善處理分歧，掃清合作障礙。

博雷利則表示，歐盟「不會對中國關閉大門，不會打貿易戰，無意限制中國發展，樂見中國繁榮穩定」；雙方可推動改革世界貿易組織，「避免世界分裂為兩個陣營，這不符合任何一方的利益」。

博雷利13日並在北大演講時表示，中國在俄烏戰爭中的立場損害了世界對中國的信任，歐盟與北京貿易失衡面臨歐洲保護主義抬頭的風險。他說，歐洲人感覺到中國「可能沒有利用自己的強大影響力勸說俄羅斯停止這場侵略戰爭。」

中國在俄烏戰爭問題上的立場是歐盟對北京最不滿意的地方之一。按照中國前任政治局常委、人大委員長栗戰書在去年9月訪問莫斯科時對俄羅斯領導人表達的那樣，北京對俄羅斯的「特別軍事行動」從多個方面給予了「策應」。

就台灣議題，博雷利重申歐盟「三個不得、三個得以」立場，包含不承認台灣是一個獨立國家；反對任何一方的恐嚇、脅迫和挑釁；不使用武力；贊成與台灣建立雙邊關係(但不意味在政治上承認台灣是獨立國家)；贊成通過有意義的公開對話解決緊張局勢；贊成保持溝通管道對防止誤解和緩和局勢至關重要。

中國國家副主席韓正也於12日會見博雷利，他表示中歐沒有根本利害衝突，沒有地緣政治矛盾，雙方共識遠大於分歧，合作遠大於競爭。中國願與歐方加強高層對話和各級別交往，對共同關心的問題真誠、深入開展溝通，進一步增進雙方理解和互信。

中國外長王毅(右)13日在北京與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利舉行高級別戰略對...
中國外長王毅(右)13日在北京與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利舉行高級別戰略對話。(Getty Images)

歐盟 北京 俄羅斯

上一則

加州禁食品用紅色色素 FDA仍允許食衛法規矛盾

下一則

一帶一路峰會 神學士宣布參加 拉近與中國關係

延伸閱讀

王毅與沙國外長通話 指以色列的行為已超越自衛範圍

王毅與沙國外長通話 指以色列的行為已超越自衛範圍
王毅：建立獨立巴勒斯坦國 才能實現巴以和平共存

王毅：建立獨立巴勒斯坦國 才能實現巴以和平共存
布林肯籲北京發揮影響力 緩和以哈衝突局勢

布林肯籲北京發揮影響力 緩和以哈衝突局勢
王毅與布林肯通話 籲盡快開「國際和會」處理以哈問題

王毅與布林肯通話 籲盡快開「國際和會」處理以哈問題

熱門新聞

（取材自推特影片截圖）

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

2023-10-09 22:44
專家建議最好確實檢查參加項目，確認獲得最大保障。（美聯社）

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

2023-10-11 09:48
哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）。（美聯社）

以色列遭血腥攻擊 軍方揚言追殺哈瑪斯領導人

2023-10-09 09:37
以色列政府今天正式向巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯宣戰。圖為以色列總理內唐亞胡。（Getty Images）

以色列正式對哈瑪斯宣戰 50年來首次進入戰爭狀態

2023-10-08 10:36
哈瑪斯7日對以色列發動無預警的奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。（美聯社）

以巴衝突／哈瑪斯幕後總策畫疑為「客人」輪椅代步、長期遭追捕

2023-10-10 12:12
史卡利斯。(歐新社)

史卡利斯擊敗川普背書的喬登 獲共和黨提名任新眾議長

2023-10-11 13:22

超人氣

更多 >
3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增

3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增
BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水

BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水
男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」
紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰

紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰
中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園