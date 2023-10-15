王毅晤博雷利 籲中歐對話避免誤判

中國外長王毅(右)13日在北京與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利舉行高級別戰略對話。(Getty Images)

中國外長王毅13日在北京 與歐盟 外交與安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)舉行高級別戰略對話，他呼籲雙方要「妥善處理分歧，掃清合作障礙」。博雷利談到台灣問題表示，贊成通過有意義的公開對話解決緊張局勢。

據中國外交部官網消息，王毅呼籲雙方通過戰略對話，「夯實政治互信，避免誤解誤判」。他強調，要為年底前的中歐領導人會晤作好充分準備，推進對話合作，反對「脫鉤斷鏈」；妥善處理分歧，掃清合作障礙。

博雷利則表示，歐盟「不會對中國關閉大門，不會打貿易戰，無意限制中國發展，樂見中國繁榮穩定」；雙方可推動改革世界貿易組織，「避免世界分裂為兩個陣營，這不符合任何一方的利益」。

博雷利13日並在北大演講時表示，中國在俄烏戰爭中的立場損害了世界對中國的信任，歐盟與北京貿易失衡面臨歐洲保護主義抬頭的風險。他說，歐洲人感覺到中國「可能沒有利用自己的強大影響力勸說俄羅斯 停止這場侵略戰爭。」

中國在俄烏戰爭問題上的立場是歐盟對北京最不滿意的地方之一。按照中國前任政治局常委、人大委員長栗戰書在去年9月訪問莫斯科時對俄羅斯領導人表達的那樣，北京對俄羅斯的「特別軍事行動」從多個方面給予了「策應」。

就台灣議題，博雷利重申歐盟「三個不得、三個得以」立場，包含不承認台灣是一個獨立國家；反對任何一方的恐嚇、脅迫和挑釁；不使用武力；贊成與台灣建立雙邊關係(但不意味在政治上承認台灣是獨立國家)；贊成通過有意義的公開對話解決緊張局勢；贊成保持溝通管道對防止誤解和緩和局勢至關重要。