王毅晤博雷利 籲中歐對話避免誤判
中國外長王毅13日在北京與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)舉行高級別戰略對話，他呼籲雙方要「妥善處理分歧，掃清合作障礙」。博雷利談到台灣問題表示，贊成通過有意義的公開對話解決緊張局勢。
據中國外交部官網消息，王毅呼籲雙方通過戰略對話，「夯實政治互信，避免誤解誤判」。他強調，要為年底前的中歐領導人會晤作好充分準備，推進對話合作，反對「脫鉤斷鏈」；妥善處理分歧，掃清合作障礙。
博雷利則表示，歐盟「不會對中國關閉大門，不會打貿易戰，無意限制中國發展，樂見中國繁榮穩定」；雙方可推動改革世界貿易組織，「避免世界分裂為兩個陣營，這不符合任何一方的利益」。
博雷利13日並在北大演講時表示，中國在俄烏戰爭中的立場損害了世界對中國的信任，歐盟與北京貿易失衡面臨歐洲保護主義抬頭的風險。他說，歐洲人感覺到中國「可能沒有利用自己的強大影響力勸說俄羅斯停止這場侵略戰爭。」
中國在俄烏戰爭問題上的立場是歐盟對北京最不滿意的地方之一。按照中國前任政治局常委、人大委員長栗戰書在去年9月訪問莫斯科時對俄羅斯領導人表達的那樣，北京對俄羅斯的「特別軍事行動」從多個方面給予了「策應」。
就台灣議題，博雷利重申歐盟「三個不得、三個得以」立場，包含不承認台灣是一個獨立國家；反對任何一方的恐嚇、脅迫和挑釁；不使用武力；贊成與台灣建立雙邊關係(但不意味在政治上承認台灣是獨立國家)；贊成通過有意義的公開對話解決緊張局勢；贊成保持溝通管道對防止誤解和緩和局勢至關重要。
中國國家副主席韓正也於12日會見博雷利，他表示中歐沒有根本利害衝突，沒有地緣政治矛盾，雙方共識遠大於分歧，合作遠大於競爭。中國願與歐方加強高層對話和各級別交往，對共同關心的問題真誠、深入開展溝通，進一步增進雙方理解和互信。
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