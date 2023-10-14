我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想扭轉形象？哈瑪斯秀武裝人員「照顧」遭虜以色列幼童影片

矽谷華裔生落榜16大學卻獲Google職位 父曝申請難關

「靈神星號」搭SpaceX火箭順利升空 目標探索金屬小行星

編譯彭尚興／綜合13日電
太空總署(NASA)13日發射靈神星號太空船，前往探測這顆由金屬覆蓋的小行星。圖為太空船接近靈神星的示意圖。(美聯社)
太空總署(NASA)13日發射靈神星號太空船，前往探測這顆由金屬覆蓋的小行星。圖為太空船接近靈神星的示意圖。(美聯社)

美國太空總署(NASA)的靈神星號(Psyche)太空船，13日上午由太空科技公司SpaceX的獵鷹重型火箭推送，自佛州甘迺迪太空中心發射升空，展開為期六年、長達22億哩的旅程；約一小時後，太空船順利從火箭頂端脫離，地面控制中心內響起一片掌聲。

靈神星號的任務是前往探測一顆由金屬包覆的罕見小行星，科學家認為它可能是一塊飽經摧殘的行星餘骸；一般小行星的表面都是岩石或冰層。這是人類第一次對金屬小行星進行探索，希望藉此瞭解關於地球及其他行星無法觸及的核心部分。

太空總署(NASA)13日發射靈神星號太空船，前往探測這顆由金屬覆蓋的小行星。(...
太空總署(NASA)13日發射靈神星號太空船，前往探測這顆由金屬覆蓋的小行星。(路透)

這顆由義大利天文學家加斯帕里斯(Annibale de Gasparis)於1852年3月17日發現的小行星，後來根據希臘神話中的靈魂女神被命名為靈神星(16 Pysche)；日前發射的太空船即是以此小行星為名。

目前人類已發現9顆蘊含豐富金屬小行星，靈神星是其中體積最大的一顆。藉由雷達測量和其他觀察方式，天文學家推測靈神星長約173哩，寬約144哩，內部充滿鐵、鎳和其他金屬，可能還有矽酸鹽。其運行軌道位於火星和木星之間的小行星帶，環繞太陽一周約需五個地球年的時間。

靈神星計畫首席科學家艾金斯-坦頓(Lindy Elkins-Tanton)援引科幻名著「地心歷險記」(Voyage au centre de la Terre)指出，「人類長久以來的夢想就是前往地球的金屬核心。」這位亞利桑納州立大學教授解釋說，「可是科技上辦不到，壓力太高，溫度太高。但在我們的太陽系中還有個管道，藉由前往這顆小行星，我們可以一窺金屬核心」。

艾金斯-坦頓認為，靈神星的鐵鎳成分中，可能還含有微量的金、銀、鉑或銥。原先科學家假設這顆小行星表面布滿了尖銳的金屬隕石坑、巨大的金屬懸崖和金屬包裹著被硫磺侵蝕的黃綠色熔岩。「這些幾乎可以肯定是完全錯誤的」，艾金斯-坦頓說。

一旦太空船抵達靈神星後，將可以進一步揭開這顆小行星的神秘面紗。

太空 義大利 佛州

上一則

全新人類大腦圖譜 迄今最全面解析

下一則

蔣中正日記／宛如一本「罵人大全」曝蔣易動怒又常後悔

延伸閱讀

難被取代 AI審查須靠人工

難被取代 AI審查須靠人工
哈瑪斯的算計：狂轟火箭 不愁被鐵穹攔截太浪費的原因

哈瑪斯的算計：狂轟火箭 不愁被鐵穹攔截太浪費的原因
英研究：3因素夾擊 2.5億年後人類滅絕 爬蟲類主宰地球

英研究：3因素夾擊 2.5億年後人類滅絕 爬蟲類主宰地球
冥王號帶回45億年前小行星碎石 可助了解太陽系起源之謎

冥王號帶回45億年前小行星碎石 可助了解太陽系起源之謎

熱門新聞

（取材自推特影片截圖）

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

2023-10-09 22:44
專家建議最好確實檢查參加項目，確認獲得最大保障。（美聯社）

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

2023-10-11 09:48
哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）。（美聯社）

以色列遭血腥攻擊 軍方揚言追殺哈瑪斯領導人

2023-10-09 09:37
以色列政府今天正式向巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯宣戰。圖為以色列總理內唐亞胡。（Getty Images）

以色列正式對哈瑪斯宣戰 50年來首次進入戰爭狀態

2023-10-08 10:36
哈瑪斯7日對以色列發動無預警的奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。（美聯社）

以巴衝突／哈瑪斯幕後總策畫疑為「客人」輪椅代步、長期遭追捕

2023-10-10 12:12
史卡利斯。(歐新社)

史卡利斯擊敗川普背書的喬登 獲共和黨提名任新眾議長

2023-10-11 13:22

超人氣

更多 >
北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲
華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位
輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」
CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」
不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡

不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡