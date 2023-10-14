「靈神星號」搭SpaceX火箭順利升空 目標探索金屬小行星

太空總署(NASA)13日發射靈神星號太空船，前往探測這顆由金屬覆蓋的小行星。圖為太空船接近靈神星的示意圖。(美聯社)

美國太空 總署(NASA)的靈神星號(Psyche)太空船，13日上午由太空科技公司SpaceX的獵鷹重型火箭推送，自佛州 甘迺迪太空中心發射升空，展開為期六年、長達22億哩的旅程；約一小時後，太空船順利從火箭頂端脫離，地面控制中心內響起一片掌聲。

靈神星號的任務是前往探測一顆由金屬包覆的罕見小行星，科學家認為它可能是一塊飽經摧殘的行星餘骸；一般小行星的表面都是岩石或冰層。這是人類第一次對金屬小行星進行探索，希望藉此瞭解關於地球及其他行星無法觸及的核心部分。

太空總署(NASA)13日發射靈神星號太空船，前往探測這顆由金屬覆蓋的小行星。(路透)

這顆由義大利 天文學家加斯帕里斯(Annibale de Gasparis)於1852年3月17日發現的小行星，後來根據希臘神話中的靈魂女神被命名為靈神星(16 Pysche)；日前發射的太空船即是以此小行星為名。

目前人類已發現9顆蘊含豐富金屬小行星，靈神星是其中體積最大的一顆。藉由雷達測量和其他觀察方式，天文學家推測靈神星長約173哩，寬約144哩，內部充滿鐵、鎳和其他金屬，可能還有矽酸鹽。其運行軌道位於火星和木星之間的小行星帶，環繞太陽一周約需五個地球年的時間。

靈神星計畫首席科學家艾金斯-坦頓(Lindy Elkins-Tanton)援引科幻名著「地心歷險記」(Voyage au centre de la Terre)指出，「人類長久以來的夢想就是前往地球的金屬核心。」這位亞利桑納州立大學教授解釋說，「可是科技上辦不到，壓力太高，溫度太高。但在我們的太陽系中還有個管道，藉由前往這顆小行星，我們可以一窺金屬核心」。

艾金斯-坦頓認為，靈神星的鐵鎳成分中，可能還含有微量的金、銀、鉑或銥。原先科學家假設這顆小行星表面布滿了尖銳的金屬隕石坑、巨大的金屬懸崖和金屬包裹著被硫磺侵蝕的黃綠色熔岩。「這些幾乎可以肯定是完全錯誤的」，艾金斯-坦頓說。

一旦太空船抵達靈神星後，將可以進一步揭開這顆小行星的神秘面紗。