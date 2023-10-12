美官員：無論台灣大選結果 美仍提供關鍵防禦能力
拜登政府官員11日在智庫研討會表示，無論台灣的總統選舉結果如何，美國政策都會一致，且會支持台灣取得關鍵的防禦能力；美國與烏克蘭和以色列人民站在一起，也會盡力維持威懾台海與區域安全的力量。
華府智庫全球台灣研究中心(GTI)舉行年度研討會，邀請國防部印太事務首席副助理部長羅伊爾(Jedidiah Royal)與美國在台協會(AIT)主席羅森柏格(Laura Rosenberger)發表演說。
兩人都談到明年初的台灣的總統選舉，羅森柏格本月將第三度訪台，她婉拒說明是否會與各陣營總統候選人再度碰面。
羅森柏格重申，美國不會偏袒任何一方，在了解候選人的過程中，美國會在平等且公平的基礎上與各方互動；美國反對任何人干預台灣選舉；無論選舉結果如何，美國的政策都會保持一致，期待與台灣人民選出的下屆領袖共事。
羅伊爾也說，在台灣即將到來的總統大選和政權輪替之前，且無論選舉結果如何，美國都會持續追求長期目標，支持並提供台灣關鍵的防禦能力。
提到俄烏戰爭與以巴衝突，羅伊爾說，美國當然不希望全球進一步發生不穩定的狀況，當美國與烏克蘭和以色列人民站在一起，也會盡力維持威懾台海和區域安全的力量。
白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)11日在白宮表示，行政部門正向國會爭取對外軍援的預算；但柯比未說明這筆預算是否同時包含烏克蘭、以色列和台灣。
羅伊爾說，解放軍在台灣周邊逐步增加不穩定和挑釁作為，美國除了增加自身軍力、結合盟友外，也透過軍售、軍事融資和總統提撥授權(Presidential Drawdown Authority, PDA)等手段來軍援台灣，美國的這些努力以及台灣提升自我防衛的投資兩相結合，確保每一塊錢都能強化在台海的嚇阻力量。
羅伊爾說，對解放軍的挑釁行動、諸多危險的攔截行動和軍事演習，美國需要盟友挺身直言，而非保持沉默；美國、台灣與盟友夥伴應共同讓中國國家主席習近平了解，若揮軍侵略，要面對的不只是美國和台灣，習近平攻擊的會是全球經濟。
羅伊爾表示，雖然北京的行動變得危險，但美國正強化在該區域的軍事部署，台灣也在投資自我防衛能力，因此，衝突、封鎖等其他情境都不是迫在眉睫，也非不可避免。
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