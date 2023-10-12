美官員：無論台灣大選結果 美仍提供關鍵防禦能力

國防部印太事務首席副助理部長羅伊爾(左一)11日在華府智庫演講表示，無論台灣的總統選舉結果如何，美國都會持續追求長期目標，支持並提供台灣關鍵的防禦能力。(路透) Principal Deputy Assistant Secretary of Defense for Indo-Pacific Security Affairs Jedidiah Royal testifies during a Senate Appropriations Defense Subcommittee hearing on Capitol Hill about the suspected Chinese spy balloon that was shot down, alongside Principal Assistant Secretary of Defense for Homeland Defense and Hemispheric Affairs Melissa Dalton and Lt. Gen. Douglas A. Sims II, Director for Operations Joint Staff, in Washington, U.S., February 9, 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein【作者：路透通訊社，日期：2023-02-09，數位典藏序號：20230210023136493】

拜登政府官員11日在智庫研討會表示，無論台灣的總統選舉結果如何，美國政策都會一致，且會支持台灣取得關鍵的防禦能力；美國與烏克蘭 和以色列 人民站在一起，也會盡力維持威懾台海與區域安全的力量。

華府智庫全球台灣研究中心(GTI)舉行年度研討會，邀請國防部印太事務首席副助理部長羅伊爾(Jedidiah Royal)與美國在台協會(AIT)主席羅森柏格(Laura Rosenberger)發表演說。

兩人都談到明年初的台灣的總統選舉，羅森柏格本月將第三度訪台，她婉拒說明是否會與各陣營總統候選人再度碰面。

羅森柏格重申，美國不會偏袒任何一方，在了解候選人的過程中，美國會在平等且公平的基礎上與各方互動；美國反對任何人干預台灣選舉；無論選舉結果如何，美國的政策都會保持一致，期待與台灣人民選出的下屆領袖共事。

羅伊爾也說，在台灣即將到來的總統大選和政權輪替之前，且無論選舉結果如何，美國都會持續追求長期目標，支持並提供台灣關鍵的防禦能力。

提到俄烏戰爭與以巴衝突，羅伊爾說，美國當然不希望全球進一步發生不穩定的狀況，當美國與烏克蘭和以色列人民站在一起，也會盡力維持威懾台海和區域安全的力量。

白宮 國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)11日在白宮表示，行政部門正向國會爭取對外軍援的預算；但柯比未說明這筆預算是否同時包含烏克蘭、以色列和台灣。

羅伊爾說，解放軍在台灣周邊逐步增加不穩定和挑釁作為，美國除了增加自身軍力、結合盟友外，也透過軍售、軍事融資和總統提撥授權(Presidential Drawdown Authority, PDA)等手段來軍援台灣，美國的這些努力以及台灣提升自我防衛的投資兩相結合，確保每一塊錢都能強化在台海的嚇阻力量。

羅伊爾說，對解放軍的挑釁行動、諸多危險的攔截行動和軍事演習，美國需要盟友挺身直言，而非保持沉默；美國、台灣與盟友夥伴應共同讓中國國家主席習近平了解，若揮軍侵略，要面對的不只是美國和台灣，習近平攻擊的會是全球經濟。

羅伊爾表示，雖然北京的行動變得危險，但美國正強化在該區域的軍事部署，台灣也在投資自我防衛能力，因此，衝突、封鎖等其他情境都不是迫在眉睫，也非不可避免。