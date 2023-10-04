溫蒂、麥當勞漢堡廣告被控誇大案 法官判勝訴：視覺效果無不妥
速食連鎖公司麥當勞和溫蒂漢堡遭指控廣告誇大不實，企圖透過誇大漢堡的大小來欺騙飢餓的食客；紐約聯邦地區法官岡薩雷斯(Hector Gonzalez)判定，沒有何證據表明快餐連鎖店提供的漢堡比廣告中的要小，裁定這起官司由麥當勞和溫蒂漢堡勝訴。
這起訴訟的原告是來自長島蘇福克郡(Suffolk County)的基米恩帝(Justin Chimienti)；他指控兩家速食連鎖公司在廣告中使用「未煮熟的肉」，讓自家產品看起來實際產品大，因為肉在煮熟後體積會縮水25%；基米恩帝還引述一位聲稱曾在麥當勞和溫蒂工作的食物造型師，說偏好使用未煮熟的肉餅，因為完全煮熟的漢堡看起來「不太開胃」。
基米恩帝還指控溫帝同時還誇大漢堡中配料的用量。
岡薩雷斯在一份長達19頁的判決書中指出，這兩間速食連鎖店為了要讓其產品看起來可口美味所做的努力，「與其他公司利用有視覺吸引力的圖像，來讓消費者產生正面聯想的做法並無不同」。
他表示，麥當勞和溫蒂沒有法律義務透過廣告來公布漢堡內容，而且他們的網站針對漢堡重量和熱量，提供了清晰且客觀的資訊。
岡薩雷斯也指出，廣告描述配料的數量少於原告「個人偏好數量」，並不具有誤導性；他同時也裁定，無證據證明原告曾實際看過或比對過，麥當勞大麥克(Big Mac)和溫蒂培根起司堡(Bourbon Bacon Cheeseburger)的廣告與實物的差異。
這起訴訟是紐約律師凱利(James Kelly)在近期針對多起速食公司所提出的廣告誇大不實訴訟之一；今年8月29日，邁阿密一位聯邦法官就拒絕駁回民眾控告漢堡王(Burger King)廣告不實的集體訴訟案件，表示漢堡王有責任就店內菜單對漢堡的描述是否有誤導之嫌辯護。
上一則
英媒披露皇家海軍密件：中國核潛艦確在黃海出事 致55名官兵罹難
下一則
FB留言