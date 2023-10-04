溫蒂、麥當勞漢堡廣告被控誇大案 法官判勝訴：視覺效果無不妥

紐約聯邦地區法官岡薩雷斯判定，沒有何證據表明顧客所控告的快餐連鎖店溫蒂和麥當勞提供的漢堡比廣告中的要小，因此這起消費官司由麥當勞和溫蒂漢堡勝訴。(美聯社)

速食連鎖公司麥當勞 和溫蒂漢堡遭指控廣告誇大不實，企圖透過誇大漢堡的大小來欺騙飢餓的食客；紐約聯邦地區法官岡薩雷斯(Hector Gonzalez)判定，沒有何證據表明快餐連鎖店提供的漢堡比廣告中的要小，裁定這起官司由麥當勞和溫蒂漢堡勝訴。

這起訴訟的原告是來自長島 蘇福克郡(Suffolk County)的基米恩帝(Justin Chimienti)；他指控兩家速食連鎖公司在廣告中使用「未煮熟的肉」，讓自家產品看起來實際產品大，因為肉在煮熟後體積會縮水25%；基米恩帝還引述一位聲稱曾在麥當勞和溫蒂工作的食物造型師，說偏好使用未煮熟的肉餅，因為完全煮熟的漢堡看起來「不太開胃」。

基米恩帝還指控溫帝同時還誇大漢堡中配料的用量。

岡薩雷斯在一份長達19頁的判決書中指出，這兩間速食連鎖店為了要讓其產品看起來可口美味所做的努力，「與其他公司利用有視覺吸引力的圖像，來讓消費者產生正面聯想的做法並無不同」。

他表示，麥當勞和溫蒂沒有法律義務透過廣告來公布漢堡內容，而且他們的網站針對漢堡重量和熱量，提供了清晰且客觀的資訊。

岡薩雷斯也指出，廣告描述配料的數量少於原告「個人偏好數量」，並不具有誤導性；他同時也裁定，無證據證明原告曾實際看過或比對過，麥當勞大麥克(Big Mac)和溫蒂培根起司堡(Bourbon Bacon Cheeseburger)的廣告與實物的差異。

這起訴訟是紐約律師凱利(James Kelly)在近期針對多起速食公司所提出的廣告誇大不實訴訟之一；今年8月29日，邁阿密一位聯邦法官就拒絕駁回民眾控告漢堡王 (Burger King)廣告不實的集體訴訟案件，表示漢堡王有責任就店內菜單對漢堡的描述是否有誤導之嫌辯護。