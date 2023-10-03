背後故事…賓大1台影印機 串起2位諾貝爾獎得主

匈牙利裔美籍生技科學家卡里科及美國生物學家魏斯曼的研究，促成研發mRNA新冠疫苗，兩人2日獲得諾貝爾醫學獎。圖為莫德納疫苗。（路透）

匈牙利裔美籍生技科學家卡里科(Katalin Kariko)、賓州大學教授魏斯曼(Drew Weissman)以突破性的mRNA技術研究，榮獲2023年諾貝爾醫學 獎。而一切的開頭要從一台影印機旁的會面說起。

紐約時報報導，卡里科在匈牙利的研究計畫資金耗盡後來到美國，1998年與魏斯曼在賓大的一台影印機旁首次見面。

卡里科一開始便專注於mRNA研究，希望能突破幾十年來認為mRNA沒有臨床用途的傳統觀念，刺激醫學創新；魏斯曼則是在研究愛滋病，多年來一直嘗試開發治療方法卻苦無結果，迫切需要新的方法，兩人聯手開發HIV(人類免疫缺陷病毒)疫苗 的想法因此萌芽。

但這只是個懸於一線的想法，魏斯曼和卡里科開始研究時似乎不太可能行得通，多年來無數次實驗都失敗，似乎每條路都是死路，但認為有潛力而不願放棄。主要問題有二：mRNA非常脆弱，被引入細胞時會立即被破壞，無法產生效用；及免疫系統視mRNA為入侵的病原體並進行攻擊，在破壞mRNA的同時觸發嚴重發炎等免疫反應。

但最終兩人發現細胞修飾天然mRNA的方式，他們嘗試對人工合成的mRNA進行同樣的核苷修飾，便成功使mRNA被細胞吸收而不會引起免疫反應。

起初，其他科學家對採用新方法不感興趣。魏斯曼說最權威的「自然」和「科學」期刊拒絕他們在2005年發表的論文，最終一本名為「免疫」(Immunity)的小眾期刊願意發表。

卡里科近日受訪表示，多年來她一直像學術界的邊緣人，雖然每年10月她的母親都會鼓勵她「說不定妳會拿諾貝爾獎 」，卡里科總是回應「媽，妳知道甚至連贊助都沒人要給我。」她和魏斯曼一開始僅靠共享大學實驗室經費起頭。

做出成果後，莫德納(Moderna)、BioNTech(BNT)注意到了此技術，卡里科最終也當上BNT的高級副總。兩家公司研究mRNA疫苗在流感、巨細胞病毒和其他疾病的應用。現在，使用mRNA技術之疫苗開發用來預防多種疾病，包括流感、瘧疾和愛滋病毒。