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後疫情時代不當守財奴 80%民眾現金儲蓄銳減

編譯俞仲慈／綜合1日電
流行音樂天后泰勒絲的「時代巡迴演唱會」，吸引粉絲砸錢參與。聯準會指約80%國人現金儲蓄比疫情前大幅減少。（路透）
流行音樂天后泰勒絲的「時代巡迴演唱會」，吸引粉絲砸錢參與。聯準會指約80%國人現金儲蓄比疫情前大幅減少。（路透）

2020年新冠疫情發生後，收到聯邦政府支票和消費機會減少等因素，全國家庭儲蓄激增，但是隨著經濟重啟，通膨居高不下，家庭儲蓄大幅縮水，根據聯準會(Fed)最新研究，約80%國人現金儲蓄比疫情前大幅減少。

根據統計，2020年4月家庭儲蓄率達到空前的33.8%，然而2019年疫情前，全年僅為8.8%，進入後疫情時代，2022年降為3.5%、今年預估為4.3%。

舊金山聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of San Francisco)研究發現，2021年8月全國家庭超額儲蓄(excess savings)達到約2兆1000億元的高峰，但是今年第二季只剩不到1900億元，而且隨著通膨造成日常生活開銷增加，預估這筆超額儲蓄可能在本季用盡。

流行音樂天后泰勒絲的「時代巡迴演唱會」，吸引粉絲砸錢參與。聯準會指約80%國人現...
流行音樂天后泰勒絲的「時代巡迴演唱會」，吸引粉絲砸錢參與。聯準會指約80%國人現金儲蓄比疫情前大幅減少。（美聯社）

而且家庭儲蓄也因為財富階級不同，出現明顯差異，根據統計，最貧窮的五分之二國人現金儲蓄減少8%；但全國富裕階層相較於疫情前，現金儲蓄增加8%；在上個季度，中產階級現金儲蓄已低於疫情前水準。

據彭博社(Bloomberg)報導，從政府數據顯示，雖然今年4月至6月間，全國家庭淨資產創下歷史新高，但多數是經由房產和股票等投資管道獲利造成。

智庫「美國銀行研究所」(Bank of America Institute)資深經濟學者汀斯理(David Tinsley)指出，受到強勁的勞動市場帶動，國人才得以在不過度動用儲蓄的情況下，持續消費，並強調「不意味著要拼命花錢」。

整體而言，進入後疫情時代，國人透過強勁消費力，帶動經濟成長，尤其今年夏季，消費者不惜砸錢投入娛樂活動，例如天后泰勒絲(Taylor Swift)Eras Tour巡迴演唱會以及電影「芭比」(Barbie)賣座，讓原本預期的經濟衰退並未出現。

不過情況可能有所轉變，彭博社針對526名投資人進行調查，約56%表示，2024年第一季消費支出可能減少，同時有21%認為2023年第四季就會出現轉折，只有23%表示「在可預見的未來，消費仍會持續上揚」。

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