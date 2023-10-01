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競選再爆爭議言論 川普：警察應對搶劫犯「開槍」

編譯周辰陽／綜合30日電
前總統川普29日在加州演講表示，解決與搶劫與小偷問題的簡單辦法就是「如果你搶了一家店，完全可以預料自己在離開那家店時被人射殺！」。圖為他2019年演講時，做出握槍射擊的動作。(美聯社)
前總統川普29日在加州演講表示，解決與搶劫與小偷問題的簡單辦法就是「如果你搶了一家店，完全可以預料自己在離開那家店時被人射殺！」。圖為他2019年演講時，做出握槍射擊的動作。(美聯社)

前總統川普29日在2023年加州共和黨2023年秋季大會(Fall 2023 CAGOP Convention)發表演講時表示，他若再度當選總統，將動用「聯邦執法資產」來防止商店行竊與小偷(shoplifting and theft)。

加州共和黨今年的秋季大會當天在安那罕(Anaheim)的萬豪酒店舉行，川普在午餐會上發表了一個半小時的演講。根據福斯新聞報導，川普表示，他若當選，將會盡一切力量，「包括根據需要派出盡可能多的聯邦資產來恢復安全與和平」，目標則是出現了他口中法律和秩序崩潰的城市。

川普表示，「我們將立刻停止所有的搶劫與小偷。非常簡單，如果你搶了一家店，完全可以預料自己在離開那家店時被人射殺！」。從獨立記者魯帕爾(Aaron Rupar)在社群媒體平台「X」(前身為推特)發布的現場影片，可聽見台下歡聲雷動，川普則停頓片刻，再說了一遍「開槍」以示強調。

川普還表示，「我們擁有世界上最好的執法部門」，而且他們「知道該怎麼做，但他們不被允許做任何事情，就因為無能的政客」。他指出，「『他們開槍打你』的消息幾分鐘之內就會傳出去，而我們的國家一天之內會成為一個完全不同的地方」；他又宣稱「對於竊盜、破壞跟我們國家的禍因(ruination)，必須要有嚴懲」。

川普在會中除嘲諷黨內競爭對手，也談到與加州人民切身相關的議題。在共和黨總統初選第二場辯論後，他黨內參選人的民調中仍遙遙領先，他稱黨內競爭對手、佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)是靠他才選上州長。

現年77歲的川普日前缺席在加州錫米谷(Simi Valley)舉辦的共和黨初選第二場辯論，他29日在演講中談到德桑提斯時表示：「我才是讓共和黨拿下佛州的人，不是他。」

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)民調，德桑提斯在黨內初選民調中位居第二、支持率僅16%，遠不及川普的59%。而根據Messenger/Harris民調，經過共和黨初第二場辯論，更多人表示會投票支持川普。不過川普認為這樣子辯論已無意義，應該取消。

川普說：「他們告訴我『別抨擊他，他也是共和黨人』，但我不在乎。我給了他迎頭重擊，現在他就像隻受了重傷的小鳥。」

圖為川普29日在加州共和黨秋季黨代表大會演說。(Getty Images)
圖為川普29日在加州共和黨秋季黨代表大會演說。(Getty Images)

川普 共和黨 加州

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