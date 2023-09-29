密蘇里地方報刊出「反AI評論」卻是AI寫的…好諷刺

「聖路易郵訊報」刊登一篇主張新聞媒體不應該使用人工智慧(AI)工具的一篇評論，該文其實就是由微軟Bing Chat人工智慧自動生成。(截自聖路易郵訊報網站)

1878年推出創刊號的密蘇里州地方報紙「聖路易郵訊報」(St. Louis Post-Dispatch)，本周刊登主張新聞媒體不應該使用人工智慧 (AI )工具的一篇評論專欄，其實就是由微軟 (Microsoft)Bing Chat人工智慧自動生成。

「聖路易郵訊報」編輯委員會(editorial board)26日在評論專欄加註免責聲明(disclaimer)：「本文由AI撰寫。」

「聖路易郵訊報」編輯委員會指出，新聞機構使用人工智慧科技近來引起熱議，編輯委員會對於微軟的AI軟體 Bing Chat能否承擔任務感到好奇，因此對聊天機器人做出命令，要求撰寫一篇主張人工智慧工具不應該用在新聞報導的評論。

編輯委員會指出，見報評論只經過微幅編輯，基本內容完全來自人工智慧自動生成；內容對於不應該使用AI工具做出「清楚易懂、具有說服力」的論述，這項實驗結果的成功帶有諷刺意味，且令人憂心，希望透過這篇評論帶動更多討論。

AI 撰寫的評論專欄裡指出，人工智慧科技雖有好處，但同時對於平等、誠信與新聞道德帶來嚴重的潛在威脅，關鍵因素之一便是人工智慧可能「破壞新聞機構的可信度與公信力」，而且人工智慧可能製造出假新聞、捏造事實、散布不實訊息。

文中舉例人工智慧可能發生哪些錯誤，其中一例是2020年有網站遭踢爆所有文章都是AI生成的假新聞。

評論專欄寫道，AI 還能製造「深偽」(deepfakes)電腦合成技術的影片或圖像，讓畫面中的人物說某些話或做出某些動作，但當事人卻根本不曾參與。文中寫道：「深偽可能被用來抹黑、勒索，或為民意帶風向」。

文中寫道，人工智慧與人類不同，無法判斷道德與事實層面的對與錯，無法保護消息來源，沒辦法遵循任何專業操守準則。

文中指出，AI無法在新聞報導當中完全取代人類，因為人類寫新聞不但是訊息提供者，還是事件的敘事者、教育者、守門人以及影響者，人類寫新聞能提供一種聲音，一種觀點以及一種目標，有熱情、好奇心及創造力，「這是人工智慧無法取而代之的特質」。

華府智庫「美國原則專案」(American Principles Project)政策主任薛維畢(Jon Schweppe)說，AI 只能報導基本事實並從網路截取訊息，沒有獨立思考能力，無法完成現場報導或突發新聞，因為這些消息不曾被報導過，AI 無法有靈感能寫出有人情趣味的報導。