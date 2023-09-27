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FTC主席曾主張拆解電商帝國 聯邦霹靂手段 可能迫亞馬遜重組

編譯徐薏茹／綜合26日電
聯邦貿易委員會主席麗娜‧康恩曾特別呼籲拆解亞馬遜，若勝訴，法院可能下令電商帝國重組。（路透）
聯邦貿易委員會主席麗娜‧康恩曾特別呼籲拆解亞馬遜，若勝訴，法院可能下令電商帝國重組。（路透）

政治新聞網站Politico分析報導指出，聯邦政府26日針對電商巨擘亞馬遜提交的反壟斷訴訟，將成為拜登政府誓言抑制國內科技巨頭力量的決定性奠基石，這一訴訟可能會對國人消費、處理家務、銷售產品、經營小型與大型生意等事情的方式產生深遠且廣泛的影響。

對於聯邦貿易委員會(FTC)主席麗娜‧康恩(Lina Khan)來說，這個案件是她的關鍵時刻，過去她曾特別呼籲拆解亞馬遜；若勝訴，FTC的訴訟可能導致法院下令這個價值1.3兆的電商帝國重組。

亞馬遜全球公共政策高級副總兼法律總顧問札波斯基(David Zapolsky)表示，FTC質疑的慣常做法幫助刺激整個零售產業的競爭與創新，為亞馬遜客戶創造更多選擇、更低的價格，以及更快的交貨速度，並為更多在亞馬遜銷售的商家提供更好的機會，「如果FTC一意孤行，結果將會是產品選擇減少、價格提高、交貨速度變慢，並減少小型店家的選擇，這與反壟斷法的目的背道而馳」；波斯基稱FTC提交的訴訟和事實與法律不符。

FTC方面則稱，亞馬遜壟斷線上超市及線上市場迫使賣家支出高額費用，並使消費者更偏好亞馬遜自家產品，而非亞馬遜知道品質更好的產品。

康恩接受採訪表示，亞馬遜的策略一直堅決剝奪競爭對手需要的競爭規模。

幫助監督本案調查的FTC競爭局(Bureau of Competition)副局長紐曼(John Newman)表示：「美國反壟斷法歷史上很少有一個案件有可能對消費者帶來如此多好處。」

康恩因2017年撰寫的學術論文「亞馬遜反壟斷悖論」受到矚目，論文特別指亞馬遜是需要被控制的現代壟斷者；由於所有案件可能都將花費數年的時間，訴訟結果甚至可能留給康恩的繼任者揭曉。

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