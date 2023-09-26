對抗中國 美國防部擬1年半部署上萬架無人機 但供應商1年僅造38架

美空軍擬建高科技無人機隊，但供應不及。圖為波音最新與澳洲合作的MQ-28 幽靈蝙蝠無人機，今年2月在澳洲國際航太展亮相。(路透)

國防部 計畫一年半內部署上萬架無人機對抗中國 ，某大供應商一年只能造38架，供應鏈 問題的打擊層面，從經濟擴及國防部。

國防部要的無人機分兩大部分，由副部長希克斯(Kathleen Hicks)提出的「複製器」(Replicator)計畫，旨在短期內運用數千架可從陸地、海上和空中湧向敵方目標，閃過敵人雷達與火炮攻擊，傳回敵情情資訊，甚至直接攻擊目標，又可重複使用的小型無人機。

另一種大型無人機是幫空軍作戰的「合作戰鬥無人機」(collaborative combat aircraft)計畫，伴隨新型的B-21轟炸機和先進的F-35戰鬥機，擔任僚機駕駛員，同時在敵人的雷達螢幕上增加「點數」，讓敵人誤判美軍機群規模。

國防部高層說，美國需要大量無人機，因為「主要戰略競爭」國的軍力擴張甚速，擁有成千上萬飛彈、戰鬥機、戰艦和無人機，美國唯一的應對之方，是製造更多無人機，且在短期內部署，否則無以嚇阻「可能在未來幾年內」武力併吞台灣的中國。

可是國防部的大訂單，在商用無人機市場勃興的今天，幾乎沒有廠商應付得來。勞工、原料及零件短缺，由先進的晶片和技術良好的裝配員難找，可見一斑。國防部想買幾千架小無人機，18個月內交貨，和2000架自動駕駛的大型無人機，主要供應商「盾牌人工智能 」公司去年一年卻僅生產了38架。

產業顧問魏曼公司(Oliver Wyman)最近提出的報告指出，光是「複製器」計畫所需的無人機，無論數量和種類之多，從產能和彈性的角度看，都不是一般國防產業的業者力所能逮。

航太動力顧問公司的供應鏈專家阿布拉非亞(Richard Aboulafia)說，原來產業鏈非常穩固，和政府的契約關係也行之有年的業者，如今，連趕上戰鬥機的生產期程都非常困難。

國防部為了滿足無人機要多、要快又要便宜的目標，不僅找傳統合作廠商，也找多屬新創的小型公司，如由「戰神」國防安全公司幫忙生產Valkyrie無人駕駛戰鬥機。