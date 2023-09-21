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杭特案聽證 加蘭德：我不是總統律師 也不是國會檢察官

記者張聲肇／綜合報導
司法部長加蘭德20日在眾院回應共和黨籍議員的質詢時說：「我不是總統的律師，也不是國會的檢察官，司法部服務人民。」(歐新社)
司法部長加蘭德20日在眾院回應共和黨籍議員的質詢時說：「我不是總統的律師，也不是國會的檢察官，司法部服務人民。」(歐新社)

司法部長加蘭德20日在眾院遭共和黨議員攻擊，說他偏袒拜登總統次子杭特‧拜登；對此他回應說：「我不是總統的律師，也不是國會的檢察官，司法部服務人民。」

美聯社報導，兩年來，加蘭德首度出席眾院司法委員會聽證會，恰逢司法部偵辦兩大「政治味十足」的案件：前總統川普涉嫌推翻2020年選舉結果及私藏白宮密件，以及杭特‧拜登涉嫌逃稅等。

共和黨籍的司法委員會主席喬丹(Jim Jordan，俄亥俄州)帶頭指控司法部，把法律當武器，一面替總統兒子護航，一面專找拜登總統明年最大對手川普的法律麻煩；他說，「某一調查案保護拜登總統，另一調查案攻擊川普總統」。

加蘭德回稱替司法部11萬5000名敬業盡責的員工說話：「我們的職責不是聽從總統或國會或任何人的命令，對甚麼人或甚麼事發動刑事調查。我不是總統的律師，容我也說，我不是國會的檢察官。司法部只替美國人民做事。」

共和黨籍議員集中質詢他，杭特拜登案調查了多年，司法部為何不充分授權調查本案的檢察官，讓他提出「必要」罪名的起訴。路易斯安納州國會眾議員江森(Mike Johnson)質問加蘭德，有沒有和聯邦調查局高層談過本案？加蘭德沈思良久後回覆：「我不記得你這問題的答案」，再過一會又說「我不相信我有這麼做」。

接著，他一再強調，他刻意和調查細節保持距離，就是要向大家證明，不干預調查，他說到做到。

不久前，眾院議長麥卡錫宣布對拜登總統發動彈劾調查，調查的一大重點就是司法部如何處理杭特‧拜登案。

報導指出，加蘭德指派主持杭特‧拜登案的特別檢察官魏斯(David Weiss)是川普提名和任命的，加蘭德予以留任並委派特檢職務，表示沒有政治干預本案，負責人大有發揮執掌的空間。

杭特‧拜登 司法部 川普

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