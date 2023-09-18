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美中諜對諜 2月氣球事件僅冰山一角

編譯茅毅／綜合報導
中國氣球2月在南卡州外海被美方擊落。紐約時報報導，這次事件只是美中雙方加強情蒐戰的跡象之一。（路透）
中國氣球2月在南卡州外海被美方擊落。紐約時報報導，這次事件只是美中雙方加強情蒐戰的跡象之一。（路透）

紐約時報17日報導，2月中國間諜氣球危機只是美中間諜戰冰山一角，凸顯兩大強權擴大中而且高度機密的諜對諜過招。美中正擴大在全球的情報活動，中國氣球事件反映出北京對美情蒐沒底限的侵略性，以及華府持續提升能力反制中方情蒐。

前述氣球事件讓美中劍拔弩張，但美方情報單位認為，解放軍情報計畫負責人沒有將氣球偏離航線飄至美國本土一事及時告知中國國家主席習近平，遭習斥責，但習並不反對情蒐。

美國中情局(CIA)正鎖定習近平的決定及意圖進行情蒐，尤其對台灣的意圖最有價值，但也最難以捉摸。另外，美國也想了解中國政局內幕，如秦剛為何被免去外長職位、中國國防部長李尚福為何神隱。

但習近平就像其他威權領袖，會限定手機和電子通訊使用，使外國情報機構難以截聽其指令。美國則從他手下龐大的黨政官員著手，有助洞悉中方內部討論。

美中都正競相研發人工智慧(AI)科技，亦將藉此提高本國間諜機構的能力。中國官員希望AI將有助中方抗衡美國軍力，包括定位茫茫大海中的美國潛艦，並建立北京在太空的優勢。為此，美方已在CIA和五角大廈國防情報局新設情蒐中方的單位，美國官員已精進截聽電子通訊能力，並派軍機貼近中國沿岸偵察。

聯邦調查局局長雷伊提到，中國人口及經濟規模，使其得以建構比美國還大的情報活動。

雷伊坦言，中方間諜人員比美方多很多；美國政府則視AI為抵銷中方間諜人數優勢的方法之一。中國外交部發言人汪文斌則反批美國是頭號監視國家，有全球最大間諜網。

美國官員還說，中國衛星偵察和駭客能力大幅提升，成為其最重要的情蒐手段。美國官員更擔憂中國透過個人接觸情蒐，例如中國國安部利用社群媒體「領英」，在美國政府、科技公司與國防產業安插間諜或招募人才。有鑑於此，美國已暗中展開揪出內鬼行動。

間諜 氣球 習近平

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