川普副手大熱門 諾姆被爆婚外情

川普的副總統熱門人選—南達科他州長諾姆被爆料與川普顧問李萬度斯基有多年婚外情。(Getty Images)

紐約郵報15日引述多位知情人士消息，指稱前總統川普 2024競選搭檔的口袋人選之一，共和黨 籍南達科他州長克莉絲蒂·諾姆(Kristi Noem)和川普資深顧問李萬度斯基(Corey Lewandowski)之間，有長達數年婚外情。

知情人士透露，曾親眼看到諾姆和李萬度斯基在飯店酒吧裡，公然打情罵俏：「當時有多位政治人物、記者和選民在場，不單我親眼目睹，還有好多人也看到。」並補充道：「這是眾所周知、公開的事情，我們都在等著看何時被踢爆。」

據了解，現年51歲、身為三個孩子母親的諾姆在一周前表態支持川普參選，並信誓旦旦表示：「我將竭盡所能協助川普勝選，解救我們的國家。」

每日郵報(Daily Mail)率先披露諾姆和李萬度斯基的婚外情，據消息人士指出，在川普海湖莊園(Mar-a-Lago)曾目睹兩人互動：「我看到女方坐在男方大腿上，還以為他們是一對情侶，他們簡直是黏著不放。」該消息人士並稱這段婚外情是共和黨人盡皆知的事。

川普顧問李萬度斯基被爆料與南達科他州長諾姆有多年婚外情。(路透)

據了解，現年49歲的李萬度斯基是川普2016大選的首位競選主管，被視為輔佐川普入主白宮的功臣，但屢傳出他對川普陣營女性性騷擾 的不當行為。

2017年11月，力挺川普的女歌手維拉(Joy Villa)公開指控李萬度斯基在一次假日派對上，趁機拍打她臀部；2021年9月，李萬度斯基在一場晚宴上，對鄰座的共和黨金主夫人查雪兒·奧敦(Trashelle Odom)伸出鹹豬手，事後遭女方向法院提告，才被川普拔掉超級政治行動委員會主席職務。

針對婚外情傳聞，諾姆方面發表公開聲明，嚴正駁斥：「我早料到拜登等候選人、政治人物和媒體會因為我的立場，不斷散播醜陋、仇恨的錯誤訊息，企圖打壓我和我的家人，這已不是新鮮事，老實說我已經習慣了。」