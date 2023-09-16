罷工風暴 商會歸咎拜登「不計代價提倡組織工會」

聯合汽車工人工會15日開始對三大車廠展開罷工，圖為工會主席范恩(右)在底特律造勢大會上呼籲工人團結對抗資方。(Getty Images)

「聯合汽車工會」 (United Auto Workers，UAW)15日發動罷工 ，紐約時報報導，拜登 總統的許多政治認同撞在一塊實為罕見，他呼籲調高中產階級的工資、斷然力挺工會的立場、呼籲為了氣候變遷汽車廠要重設未來改往電動車、密西根州又是他2024年想連任必贏之地，UAW的罷工對拜登的經濟施政立即造成考驗。

UAW擁有15萬工會成員，目前一些人發動罷工，旨在岔斷美國最古老產業之一的汽車業，同一時間，拜登正拿自己被盟友、政敵稱為「拜登經濟學」(Bidenomics)的施政，與共和黨 的經濟構想凸顯差異；在新自由派經濟學者鼓吹下，美國帶頭實施稱為「涓滴流下」的經濟政策，結果大致造福有錢人，拜登警告說，共和黨設想的版本更為黑暗。

拜登14日表示，共和黨的計畫叫「讓美國再度偉大經濟學」(MAGAnomics)，比起美國史上發生過的更為極端；拜登發言後幾個小時，工會便票決發動罷工。

拜登及白宮幕僚都相信，車廠與其工人之間這場戰役的結果，可以彰顯拜登的許多主張，認為有必要削減收入高低不均、賦權給勞工有諸多好處、車廠的各公司獲利大增，讓他們能夠負擔得起調升工資。

長期為工會界服務的民主黨策士維爾(Eddie Vale)指出，拜登想重建中產階級，恢復許多美國舊有的特色，還要綠能、科技及就業，牽涉到許多選舉的重要州，凡此種種同時發生，猶如旋風，假如處理不當，便孳生政策及政治風險；但維爾認為，到最後拜登有能力發揮作用，扮演誠實公平的仲裁者。

風險在15日早晨便已浮現；美國商會(U.S. Chamber of Commerce)總裁克拉克(Suzanne Clark)便把罷工歸罪給拜登，她表示，UAW的罷工，以及今年的「罷工之夏」，是拜登政府「全方位政府」不計代價提倡組織工會自然而然的結果；克拉克預言，罷工會對美國經濟造成影響深遠的負面打擊。

與之前的鐵路工人、空中交通管制員罷工不一樣，拜登沒有特定的法律權限可介入；當前局勢不由他掌控、指揮，話雖如此，他不盡然只是旁觀者。他在罷工投票通過前幾小時曾去電勞資雙方，呼籲確保勞方能拿到更公平合約，雙方繼續談判。