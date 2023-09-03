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減肥好難…保險不支付 有人兼職只為籌藥費

編譯盧炯燊／綜合2日電
聯邦醫療保險及大部分健保公司拒絕支付減肥藥物，使得一些民眾必須打兩份工才能負擔藥費開支。(美聯社)
聯邦醫療保險及大部分健保公司拒絕支付減肥藥物，使得一些民眾必須打兩份工才能負擔藥費開支。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)的數據顯示，60歲及以上的人裡有近42%患有肥胖症，然而根據聯邦法規，聯邦醫療保險(Medicare)並不包括治療肥胖症藥物；此外大部分保險公司也不承保肥胖症，這使大部分人只能自行負擔藥物的費用。

目前最流行的治療肥胖藥物，主要是禮來公司(Eli Lilly & Co.)及諾和諾德公司(Novo Nordisk)的產品，藥價是按照標價收取，沒有提供任何折扣。

由於愈來愈多肥胖症患者遭保險公司拒絕承保減肥藥，消費者要自掏腰包，想方設法來支付減肥藥物的費用。

不少人表示每年最少花費1萬元才能購得這兩家藥廠的減肥藥，一些收入不是那麼充裕的，不得不打兩份工，又或節衣縮食減少家庭開支，更有一些要透支信用卡來支付藥費。

大部分商業健康計畫以及聯邦醫療保險不承保這些藥物，原因是認為它們只是生活方式的藥物，而不是治病的救命藥物。

消費者願意自掏腰包，凸顯了對更有效的減肥藥物的需求，特別是那些長期與肥胖症作鬥爭的人，這些藥物可減重大約15%以上，無疑是個喜訊。

但對一些肥胖風險較高，而屬於低收入的民眾來說，即使藥物再有效也未能受惠，因為他們無法輕易自行承擔藥費。

醫療補助計畫本是一項針對低收入和殘疾人而定，但僅有賓州、加州等十多個州，才承保一些較新的減肥藥物。

有藥廠解釋，聯邦一條已實施了20年的法規，禁止聯邦醫療保險承保減肥藥物，才使得有需要的人自己負擔藥費。為此製藥商正遊說國會修改這條法規。

兩黨一個小組在7月提出「治療及減少肥胖法案」(Treat and Reduce Obesity Act)，若獲通過，有望將治療肥胖藥物也包括在內。

最新研究表明，這些藥物不光可減肥，還帶來其他健康好處。一項針對肥胖或超重人群的研究發現，一旦減重，心臟病及中風等風險也會降低20%。

聯邦醫療保險 肥胖 低收入

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