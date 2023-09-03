「不想生」美面臨生育危機 平均每名婦女僅生1.6小孩

專家警告，由於婦女平均生育子女數目降至200餘年來最低值，美國已出現生育危機。(美聯社)

全球人口過盛議題是數十年來的時代思潮，然而真正令已開發國家擔憂的是新生兒缺乏問題。日本 於本周宣布，由於困擾該國數十年的「性衰退」(sex recession)問題，多達三分之一的18歲女性可能永不生育，缺乏新生兒已成為衝擊現實世界的議題，導致該國的經濟停滯，並失去超級經濟大國的地位。專家警告，美國正面臨同樣的命運，生育率處於歷史性的低水平，無性關係也在增加。

日本除了是全球出生率最低的國家之一，也是預期壽命最長的國家之一，社會迅速高齡化，代表勞動力萎縮、納稅人減少。

專家向每日郵報(DailyMail.com)透露，若出生率未見起色，美國可能將遭遇許多問題，如經濟成長衰退、退休 制度面臨困難等。

20世纪中期的嬰兒潮期間，美國平均每位婦女生育三至四個小孩，如今這一數據僅剩1.6，是自1800年首度追蹤以來的最低紀錄。

麻州 衛斯里學院(Wellesley College)經濟學教授萊文(Phillip Levine)表示，數據沒有任何跡象表明這一趨勢會很快逆轉，他指出經濟獎勵措施在大幅提升國家生育率方面是「失敗的」，警告我們可能必須「學習生活在一個低出生率的世界」。

萊文指出未來將需要經濟重整以維持國家運轉，並稱製造業、建築業等其他領域的工作機會將流失，轉向提供給年長者的照護與其他服務。他警告，最終這將對社會凝聚力、總體福祉和經濟活力造成有害的影響。

華盛頓大學全球健康專家莫瑞(Christopher Murray)表示，由於大部分購買房地產、耐用消費品的多為處於勞動年齡的成年人，生育率低的趨勢往往會為這類型的資產帶來下行壓力(downward pressure)。

萊文認為比起經濟因素，出生率下降可能與女性及其伴侶的偏好、生活目標改變相關。在最近的趨勢中，婚姻及生兒育女可能不如過去般被年輕人視為優先事項，萊文表示這並非特定國家獨有的現象。