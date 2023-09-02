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互稱「好友」 普亭：很快將與習近平會面

編譯俞仲慈／綜合1日電
俄烏開戰以來，俄中兩國高層互動頻密。俄羅斯總統普亭1日透露，他很快將會與中國國家主席習近平會晤。圖為今年3月21日普亭(右)在莫斯科為習近平(左)舉行送別宴會時，兩人互相敬酒。(路透)
俄烏開戰以來，俄中兩國高層互動頻密。俄羅斯總統普亭1日透露，他很快將會與中國國家主席習近平會晤。圖為今年3月21日普亭(右)在莫斯科為習近平(左)舉行送別宴會時，兩人互相敬酒。(路透)

外傳中國國家主席習近平可能不出席20國集團(G20)峰會後，俄羅斯總統普亭1日表示，他和習近平很快將再次會晤，而且之前已有媒體報導，普亭預計10月訪問中國。

據國際傳真社(Interfax)報導，普亭在出席一場俄羅斯學生的會議上表示：「我們正在安排和中國國家主席習近平會面的行程。」他並強調：「他(習)稱我為朋友，我也很高興把他當朋友，因為他為俄中關係以及兩國各項合作發展，貢獻良多。」

普亭國際事務助理烏沙科夫(Yuri Ushakov)7月即指出，普亭計畫10月間配合中國第三屆「一帶一路」高峰論壇舉行，前往中國訪問。今年3月，習近平前往俄羅斯進行國事訪問時，即曾邀請普亭回訪。

不過國際刑事法庭(International Criminal Court)今年3月對普亭發出逮捕令，俄國領導人從此未再出過國。

另一方面，白宮證實烏克蘭軍方在過去72小時內，在該國南部大城札波羅熱(Zaporizhzhia)取得重大軍事進展，白宮國安會(National Security Council)發言人柯比(John Kirby)在電話會議對記者表示：「烏軍現在如何利用此攻勢部署行動，交由他們決定，但我們已看到部分顯著戰果。」因攸關軍事機密，柯比拒絕提供更多細節。

自俄烏戰爭爆發以來，拜登政府和歐盟聯手對俄羅斯實施多項制裁，程度超過對伊朗和北韓，使俄國成為全球受制裁最嚴重的國家。

隨著戰爭拖延逾600天，白宮對於中俄結盟，以及北京向莫斯科提供援助的可能性，表達深切憂慮；有鑑於上一次普習會舉行後一個月，習近平即致電烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)，下一次普習會是否牽動俄烏戰爭動向，備受關注。

普亭 習近平 俄羅斯

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