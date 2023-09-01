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國會參院共和黨領袖麥康諾職位 紐時：「3個約翰」覬覦

編譯盧炯燊／綜合31日電
麥康諾的參院少數黨領袖職位，傳「三個約翰」覬覦，第一位是現任參院共和黨第二號人物的黨鞭熊恩（左圖起），第二位是來自德州的孔寧，第三位是來自懷俄明州的貝拉索。（美聯社、Getty Images）
麥康諾的參院少數黨領袖職位，傳「三個約翰」覬覦，第一位是現任參院共和黨第二號人物的黨鞭熊恩（左圖起），第二位是來自德州的孔寧，第三位是來自懷俄明州的貝拉索。（美聯社、Getty Images）

國會參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)8月30日第二次在鏡頭前眼神直視前方、緊閉雙唇接不上話的沉默30秒鐘，他的健康狀況令人嚴重關切，有人推測這位81歲共和黨領袖或會因此被迫交棒。消息指共和黨參議員考慮舉行特別會議，商議其健康問題，也讓外界的注意力轉向誰可能接替他。

麥康諾自2007年起便是參院共和黨領袖，是歷來任期最長的參院領袖，而且在此之前四年已是共和黨第二號人物。他在2020年第七次連任，聲言從沒考慮退下來，因此若他下台，對他本人乃至參院共和黨而言是非常重大之事。

紐約時報報導，儘管到目前黨內未有人向他施壓，或是競爭其職位，不過仍然有人開始猜測「接班人」會是誰？當中有三人或有機會，他們在參院內被稱為「三個約翰」。

第一個約翰是現任參院共和黨第二號人物的黨鞭熊恩(John Thune)；今年62歲來自南達科他州的熊恩2004年起當選國會參議員，2019年任黨鞭，是傳統的共和黨財政保守派，一直駁斥前總統川普有關2020年大選被竊取的說法，致使雙方關係惡化。熊恩去年曾考慮從參院退休，但卻輕鬆贏得連任。

第二位約翰是來自德州的孔寧(John Cornyn)，71歲的他曾是參院共和黨第二號人物，也是麥康諾的心腹及顧問，去年受麥康諾委託，與民主黨就新的槍枝安全法案展開談判。他已公開放話指，若然出現空缺，他有興趣接替麥唐諾。

第三位約翰則是來自懷俄明州的貝拉索(John Barrasso)，今年71歲的他是參院共和黨第三號人物，本身是一名整形外科醫生，但人人皆知他對能源政策極具濃厚興趣。他在2007年首次當選國會參議員，之後連續三屆連任，與麥康諾及熊恩不同的是，他跟川普關係良好。但黨內大多認為，貝拉索最適宜的位置是擔當參院共和黨第二號人物。

共和黨 參院 麥康諾

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