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新書曝拜登自認「覺得累」 民調：77%認為無力再做4年

編譯潘勛／綜合30日電
新書「最後的政治人物」透露拜登年事已高，經常喊累。(路透)
新書「最後的政治人物」透露拜登年事已高，經常喊累。(路透)

即將出版的新書指出，現年80歲的拜登總統偶爾承認自己「覺得累」，他2022年訪問波蘭時，公開說俄羅斯總統普亭不應再掌權，白宮幕僚為此發言緩頰，讓拜登發怒；與此同時，最新民調指77%受訪者認為拜登年歲太高，未來四年恐無力做好總統職務。

每日郵報30日報導，英國衛報取得美國作家佛爾(Franklin Foer)新書「The Last Politician」(最後的政治人物，暫譯)文摘。內容指出，由拜登的晨間行程可清晰得知，他在早上10時以前，參加的會議很少、主持的公開活動很少，這一點令人吃驚，正是他年歲太高的徵狀。

佛爾寫道，拜登歲數太高，已成為阻礙，讓他不足以在公開現身時看起來活力十足，甚至無法輕易講出人名；私底下，拜登偶爾會承認自己覺得累。

新書出版商「企鵝藍燈書屋」表示，佛爾有管道接觸拜登最核心圈謀士群，那些人在拜登身旁已幾十年，據此寫作他的新書。

佛爾寫道，拜登公開現身時，反射出來的是體能下降，心智官能對時間感受遲鈍，這些都不是藥物或固定運動能夠抵消的。

幕僚緩頰普亭不應掌權說 拜登怒

佛爾表示，拜登2022年波蘭行，公開演說稱普亭不應再掌權，「聽來好像他在呼籲俄國政府改迭」。後來白宮幕僚為他緩頰，官員說拜登並非討論普亭在俄國的權力或政權更迭，而是不容普亭向鄰國或該地區行使權力。消息人士說，拜登知道自己說法必須澄清，只是不喜歡幕僚看來像更勝任的人，「製造出一種印象，他們在替他收拾亂子」。

佛爾寫說，拜登非但不承認自己出包，反而向朋友發怒說，自己被看待成剛學會走路的幼兒，前總統甘迺迪(John Kennedy)可曾碰過這種待遇？

即便民主黨都擔憂拜登歲數太高；最新美聯社、NORC機構聯合民調指出，69%民主黨不敢打包票拜登做完第一任期後，能否再做四年，89%的共和黨有同感。

作者佛爾出版新書「最後的政治人物」，有些外界少知的拜登總統白宫逸事。(取材自出版...
作者佛爾出版新書「最後的政治人物」，有些外界少知的拜登總統白宫逸事。(取材自出版商「企鵝藍燈書屋」)。

拜登 普亭 白宮

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