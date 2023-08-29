WSJ：川普若回鍋白宮 挺台恐動搖

川普可能二度入主白宮，國際關注，也可能牽動烏克蘭戰局和台海情勢。(美聯社)

距離美國大選還有一年多，但全球各國已開始考慮前總統川普 回鍋白宮的可能性。華爾街日報(WSJ)引述分析師說法報導，角逐共和黨提名而人氣居高不下的川普若再次勝選，美國對台灣的支持有可能動搖。

華爾街日報指出，美國的盟友，包括法國和日本，認為川普反覆無常，不太有興趣培養長期結盟關係，以對抗俄羅斯和中國的擴張政策；莫斯科和北京 則認為川普是「交易型領導人」，有可能願意談成協議，以緩解烏克蘭 和台灣等戰爭熱點的緊張局勢。

政壇人士不願意公開發言得罪任何一屆政府，但各國受訪官員對川普重返世界舞台帶來的地緣政治影響，最普遍的擔憂之一是可能引發全球貿易戰。

民族主義和民粹主義人士都支持川普的野心，川普已威脅要對所有進口到美國的商品徵收新關稅，敵友皆然，這可能在戰時影響跨大西洋關係，並讓盟友間出現嫌隙。

川普另威脅讓美國退出北大西洋公約組織(NATO)，他任內的國安顧問波頓(John Bolton)最近說，川普若再當選，退出北約幾已成定局；部分國家正致力確保軍援烏克蘭，防範川普上台後縮減支持力度。

巴黎市議員哈達德(Benjamin Haddad)說：「川普很有可能會在選上，這讓歐洲人在未來必須遵守協議並承擔更多責任。」

法國官員已示警歐盟，有鑑於川普可能回歸，歐洲須大幅擴增彈藥、飛彈防禦系統等軍武製造能力，以便供給武器給烏克蘭；法國和東歐國家也力推盟邦同意讓烏克蘭加入北約，以嚇阻俄國入侵。

分析師認為，若北京在貿易問題上讓步，川普可能動搖美國對台灣的支持。

對北京而言，雖然挑起貿易戰的是川普，但拜登總統維持川普諸多對北京的強硬政策，除了保留關稅之外，對中國科技公司的限制亦擴大。