我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網／約克維奇回歸首勝 確定重返世界球王

蘋果女工程師教「五行氣功」平衡身心健康

WSJ：川普若回鍋白宮 挺台恐動搖

編譯季晶晶、高詣軒、陳韻涵／綜合報導
川普可能二度入主白宮，國際關注，也可能牽動烏克蘭戰局和台海情勢。(美聯社)
川普可能二度入主白宮，國際關注，也可能牽動烏克蘭戰局和台海情勢。(美聯社)

距離美國大選還有一年多，但全球各國已開始考慮前總統川普回鍋白宮的可能性。華爾街日報(WSJ)引述分析師說法報導，角逐共和黨提名而人氣居高不下的川普若再次勝選，美國對台灣的支持有可能動搖。

華爾街日報指出，美國的盟友，包括法國和日本，認為川普反覆無常，不太有興趣培養長期結盟關係，以對抗俄羅斯和中國的擴張政策；莫斯科和北京則認為川普是「交易型領導人」，有可能願意談成協議，以緩解烏克蘭和台灣等戰爭熱點的緊張局勢。

政壇人士不願意公開發言得罪任何一屆政府，但各國受訪官員對川普重返世界舞台帶來的地緣政治影響，最普遍的擔憂之一是可能引發全球貿易戰。

民族主義和民粹主義人士都支持川普的野心，川普已威脅要對所有進口到美國的商品徵收新關稅，敵友皆然，這可能在戰時影響跨大西洋關係，並讓盟友間出現嫌隙。

川普另威脅讓美國退出北大西洋公約組織(NATO)，他任內的國安顧問波頓(John Bolton)最近說，川普若再當選，退出北約幾已成定局；部分國家正致力確保軍援烏克蘭，防範川普上台後縮減支持力度。

巴黎市議員哈達德(Benjamin Haddad)說：「川普很有可能會在選上，這讓歐洲人在未來必須遵守協議並承擔更多責任。」

法國官員已示警歐盟，有鑑於川普可能回歸，歐洲須大幅擴增彈藥、飛彈防禦系統等軍武製造能力，以便供給武器給烏克蘭；法國和東歐國家也力推盟邦同意讓烏克蘭加入北約，以嚇阻俄國入侵。

分析師認為，若北京在貿易問題上讓步，川普可能動搖美國對台灣的支持。

對北京而言，雖然挑起貿易戰的是川普，但拜登總統維持川普諸多對北京的強硬政策，除了保留關稅之外，對中國科技公司的限制亦擴大。

川普 北京 烏克蘭

上一則

美中經貿關係轉機？中方學者：緩和緊張 要切實行動

下一則

一個老糊塗 一個不誠實 美聯社民調對「拜川」都沒好感

延伸閱讀

智庫研究：川普開徵10%關稅提議 美GDP將少0.7%

智庫研究：川普開徵10%關稅提議 美GDP將少0.7%
川普就是流量 拍完監獄照籌到710萬元 1天募得418萬

川普就是流量 拍完監獄照籌到710萬元 1天募得418萬
川普涉推翻大選聯邦審判 明年3月4日開始

川普涉推翻大選聯邦審判 明年3月4日開始
川普司法考驗進入新階段 喬州、聯邦官司今天都有聽審

川普司法考驗進入新階段 喬州、聯邦官司今天都有聽審

熱門新聞

海基會人員在海關協助台胞辦理出關手續。(圖：台商提供)

昔因通緝躲到中國…大毒梟淪落街頭 寧願回台吃牢飯

2023-08-21 10:25
華盛頓州越裔大學生為保護母親而被繼父猛刺100多刀身亡，友人為她在網上發起募捐。(取自gofundme網站)

亞裔女大學生護母 被刺107刀命喪西雅圖家中

2023-08-26 02:25
在北京當局下達禁止進口日本水產後，中國一些日料店幾乎已不再銷售日本食材，大多用俄羅斯周邊海域或者韓國、東南亞等海域出產的食材代替。圖為消費者在商店購壽司和生魚片。(美聯社)

福島排核汙水 中國抵制引起日本反彈 演變為外交經貿戰

2023-08-25 02:16
蓋洛普調查，民眾認為波士頓、達拉斯是居住和旅遊最安全的城市。圖為波士頓著名的馬拉松賽。（Getty Images）

全美最安心城市在達拉斯、波士頓 這2城最危險

2023-08-23 06:00
視頻拍攝到在槍案發生後，警方在校園內逮捕到疑為嫌犯的齊太磊。 (WRAL電視台截頻)

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

2023-08-28 21:42
房屋中介及房貸公司Zillow於24日宣布為房屋買家提供首付僅為1%的房屋貸款產品，試圖吸引買房者，刺激買氣。圖為示意圖。(美聯社)

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

2023-08-26 05:55

超人氣

更多 >
累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招

累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招
教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生
南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？
搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃

搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃
教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授