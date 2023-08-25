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要求觀眾幫忙拍照 泰勒絲保全遭開除 坦承應徵為追星

記者顏伶如／綜合報導
流行天后泰勒絲(左)今夏在明尼阿波里斯舉行演唱會時，一名保全人員因私下要求粉絲幫忙拍攝他與泰勒絲同框的照片，已被開除。圖為泰勒絲與粉絲玩自拍。(路透)
流行天后泰勒絲(左)今夏在明尼阿波里斯舉行演唱會時，一名保全人員因私下要求粉絲幫忙拍攝他與泰勒絲同框的照片，已被開除。圖為泰勒絲與粉絲玩自拍。(路透)

流行天后泰勒絲(Taylor Swift)今夏在20個城市舉行「時代巡迴演唱會」(Eras Tour)，所到之處餐旅業、觀光業生意興隆。在明尼阿波里斯演唱會負責舞台下方維安的一名保全人員，被觀眾拍到跟著泰勒絲歌曲哼唱熱門單曲「慘痛夏日」(Cruel Summer)，影片在TikTok曝光後引起網路瘋傳，但演唱會主辦單位調查發現這名保全私下要求粉絲幫忙拍照，決定予以開除。

丹克爾(Calvin Denker)接受福斯數位新聞(Fox News Digital)專訪時坦承，6月底演唱會時曾經發放印有個人聯絡資料的小紙條給最前排的觀眾，希望粉絲如果拍到他與舞台上泰勒絲同框的照片，能夠提供給他留作紀念。

丹克爾說，不知道如此行為竟然違反泰勒絲演唱會的工作人員規定，原以為唯一規定只有禁止帶手機進入演唱會現場而已。

演唱會結束兩天後便接到人事部門電話通知已被開除。他指出，主辦單位對於工作人員拍攝泰勒絲照片有著非常嚴格的規定。

丹克爾在個人TikTok影片中坦承，當初前往演唱會保全公司報名出任保全人員，動機就是可以因此免費參加「時代巡迴演唱會」。他說：「我是泰勒絲的鐵粉。」

他表示，主辦單位認為他最主要的問題就出在發紙條留下電話號碼給粉絲要求提供照片。

丹克爾說，遭到泰勒絲演唱會開除之後，保全公司打電話聯絡說，如果他確實悔改，就可以在流行樂壇歌手紅髮艾德(Ed Sheeran)演唱會繼續工作。

丹克爾表示，目前工作是全職電腦軟體工程師，未來並沒有計畫再擔任演唱會保全人員。

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